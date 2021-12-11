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竊商場32萬元貨品 橙縣女盜被控12罪

記者謝雨珊╱橙縣綜合報導
警方在扎爾科瓦（Ekaterina Zharkova）的公寓內，查獲價值32萬8000元的偷竊商品。（加州公路巡警局）
警方在扎爾科瓦（Ekaterina Zharkova）的公寓內，查獲價值32萬8000元的偷竊商品。（加州公路巡警局）

橙縣38歲女子扎爾科瓦（Ekaterina Zharkova）日前多次闖入TJ Maxx與Nordstrom Rack，盜取價值超過32萬8000元的商品，並試圖將其在網上販售圖利，遭檢方以多起盜竊重罪起訴，其中包括四宗盜竊重罪、一宗接收偷竊財物重罪、及七宗偷竊輕罪。若被定罪，她將最多面臨九年又兩個月的牢刑，預計明年2月3日出庭應訊。

據悉，扎爾科瓦在今年10月7日至11月23日期間，多次帶著空的購物袋，闖入位於柯斯塔梅沙市（Costa Mesa）、芳泉谷（Fountain Valley）、托斯汀（Tustin）的TJ Maxx與Nordstrom Rack，盜取價值貴重的商品。11月23日她被橙縣加州公路巡警阻止商店盜竊小組逮捕，警方在她居住的公寓內，查獲價值32萬8000元的商品。

橙縣檢察官Todd Spitzer表示，入店行竊在加州各處氾濫，已經有點失控。他強調，這種行為是不被允許的，如果以為入店行竊不需要承擔刑責那就錯了，檢方會起訴，被告可能獲刑入獄。Spitzer說他已指派了多名有經驗的調查員，密切與加州公路巡警阻止商店盜竊小組合作，橙縣警局也將協助商家防止受害。「橙縣不允許這種事一再發生」。

橙縣 加州 Nordstrom

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