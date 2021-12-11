南加社團籲 反對大麻商業合法化

南加州反對大麻的社區人士10日舉辦網路會議。（視頻截圖）

南加州 反對大麻的社區人士10日舉辦網路會議，呼籲海邊各市政府禁止大麻商業合法化。

會議由「海濱城市反毒品 聯盟」（Beach Cities Coalition Against Drugs）和「赫摩沙灘為兒童反毒品組織」（Hermosa Coalition for Drug-Free Kids）發起，主持人Heidi Anderson-Swan表示，當初自己和許多選民選擇贊成64號提案，因為該案賦予地方自治權選擇，而且可以減少一些入獄人口，但是赫摩沙灘市近來討論當地的大麻合法化 激起社區民眾反對。

前赫摩沙灘市長Carolyn Petty也透過視頻會議敦促現任該市議會「遠離這些大麻商業，讓人們決定什麼對我們社區的最大利益最好」。但根據目前該市的提案，大麻經營者將在沒有公開審查或審查的情況下被選擇，在比酒類服務機構更少的管制下經營。她表示，64 號提案賦予公民拒絕在該市經營大麻的權利，「我們現在就應該行使這一權利」。

此外，會上還有其他赫摩沙灘和曼哈頓灘的居民現身說法，表示社區有遊民問題，雖然大麻並不直接和遊民問題相關，但是大麻可能會增加精神分裂的病例，而精神分裂和遊民問題相關。另外還有居民表示自己家人是麻駕車禍的受害者。與會者們都表示有數據顯示，非法市場有所增加，擁有合法大麻零售的社區犯罪率和麻後駕車死亡人數有所增加。遊民被吸引到有大麻店的地方買大麻，而且大麻對年輕人有很大的負面影響。

曾在洛杉磯縣警局任警佐，現在幫助北加州的西斯邱縣（Siskiyou）和沙斯達縣（Shasta County）社區反大麻的Cameron Mooney展示了一些當地搗毀的非法大麻種植場，表示許多墨西哥、華裔、苗族人，在當地大型大麻種植場提供產品給合法零售店。