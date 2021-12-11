疫情陰影…亞裔青少年焦慮抑鬱嚴重 自殺自殘增

加州縣地行為健康聯合會主任Michelle Doty Cabrera。（記者楊青／攝影）

持續20個月的新冠疫情 給青少年造成巨大的心理健康 負面影響，美國青少年焦慮症在過去一年多成長20%，抑鬱症激增25%，給美國社會和家長及學校都敲響警鐘。

加州公共衛生廳和少數族裔媒體中心10日聯合舉辦專題研討，邀請五位專家解讀疫情對青少年的心理健康影響以及緩解和解決方案。有專家指出，亞裔 是問題嚴重且資源最為缺乏的族裔，因為語言障礙以及亞裔文化羞於談論和公開青少年心理和精神問題，使得亞裔青少年心理疾病患者難以得到有效幫助，導致自殘和自殺大幅度上升。

加州縣地行為健康主管聯合會代表Michelle DotyCabrera表示，很多青少年在過去20個月中發生很多大變化，尤其在心理和精神層面。她所在的機構研究發現，疫情期間出現抑鬱及焦慮症狀的青少年成倍增長，加州青少年和兒童出現心理和精神危機的人數增加兩到三倍，案例中有年僅八歲的兒童因出現嚴重自殺傾向而住院治療。她表示，一方面是疫情期間青少年和兒童長期在家，一些人因長期獨處或遭到冷落或遭受家暴，卻得不到幫助而出現心理和精神危機，另一方面則是後疫情時期青少年重新返校，之前在學校長期的挫折感需要重新面對而陷入心理和精神困難。

婚姻家庭治療師Ulash Thakore-Dunlap特別指出，很多亞裔青少年的父母受到種族歧視，他們的心理健康惡化，亞太裔家長的不安和緊張也直接影響到亞太裔青少年。一年多來整個社會存在對亞裔的仇恨情緒，抽樣調查發現，過去一年七成的亞太裔孩子和家長對此表示擔憂。在15和24歲的亞太裔青少年中，自殺在死亡中所占比例最高，同時，亞太裔青少年的援助資源嚴重不足，一方面是語言障礙不知如何尋找資源，另一方面是亞裔家庭不願談論和公開孩子的心理健康問題，導致有些亞裔青少年無法解脫壓力最後選擇自殘和自殺，女性嘗試自殘的比例高於男性，而自殺成功的男性比例高。

聯邦人口研究辦公室孩童數據部主任Lori Turk-Bicakci博士表示，事實上疫情前美國青少年的心理健康問題已引人注目，疫情期間愈演愈烈，2020年4月至10月與2019年同期相比，全美12至17歲的青少年因有嚴重心理和精神問題而急診的人數上升31%，五至11歲兒童上升24%。同期，亞裔青少年的病例從9%上升到23%；非裔從12%上升到21%，拉丁裔從13%上升到37%，白人從11%上升到27%.