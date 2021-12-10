洛城新語／元宇宙炒房 機會還是陷阱？

乘著臉書公司更名的東風，元宇宙 概念在全球爆紅；販售虛擬世界概念的平台Decentraland，日前有一塊數字土地，賣出243萬美元高價，刷新元宇宙房地產交易價格的最高紀錄。知名歌手林俊傑，也花費約12.3萬美元，在該平台購入虛擬土地。當炒房進入元宇宙，到底是陷阱，還是機會。

2010年5月，比特幣 第一個公允匯率誕生；有用戶花費1萬個比特幣，購買兩塊價值25元的披薩。比特幣依託區塊鏈概念，曾被許多人視為騙局；但在上述首筆公開交易的十年後，幣值一度突破6萬8000美元，且在世界範圍內，獲得認可。

2020年9月25日，洛城新語「投資特斯拉 ，當韭菜還是買未來」，在特斯拉大肆販售「電池日願景、移民火星」等概念之際，直言「馬斯克是當代哥倫布，特斯拉是未來趨勢」；投資特斯拉，就是買未來。如今留言「胡說八道」的讀者，在世界新聞網仍然可見；而一年過去，特斯拉股價已從當年的400元，上漲至千元以上。

歷史何其相似，2021年的今天，當元宇宙炒房概念登上舞台，與其他熱炒新概念的產品一樣，的確很像「先讓豪紳出錢，帶著百姓捐款；事成之後，豪紳的錢如數奉還，百姓的錢，三七分成」的騙局。

從傳統經濟學上看，在虛擬世界中，土地面積應該是無限的；所以與現實世界不同，房子不具有稀缺商品屬性。不過當虛擬世界，被賦予元宇宙的概念，情況又不太一樣。在Decentraland平台上，用戶不僅可以購買房產，還能在虛擬世界中暢遊，與其他用戶會面、交談等。隨著虛擬實境（VR）等技術的成熟，元宇宙啟蒙小說「雪崩」中所描繪的沉浸式虛擬體驗，逐漸成為現實。當虛擬世界成為日常生活不可或缺的一部分，虛擬世界中的房產，也終將形成稀缺的「黃金地段」，被賦予巨大商業價值。

正如火藥，在日本戰國時期是殺人利器；在江戶時代，就被工匠改造成絢爛的花火。元宇宙一直存在，只不過是擁有者，心思在想什麼的區別。面對新事物，可以積極參與、可以坐著看戲，但一上來就定性，是欠缺思考能力的體現。既然身處後疫情的瘋狂時代，許多現象已難以用傳統經濟學解釋，何不用閒錢嘗試每個大熱「風口」，說不定夢想就會照進現實，其中風險，個人自負，成或敗，只有未來能驗證。