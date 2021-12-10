「分分鐘做好菜」優勝者：過程彌足珍貴

世界日報總編輯張耀民（中）為兩位獲獎者Kim Houseknecht（左）與蕭陳自愛（右）頒發獎金，並合影留念。（ 記者王珂╱攝影）

洛杉磯世界日報 在Youtube.com上的「分分鐘百科」頻道，月前首度推出「分分鐘做好菜」的有獎視頻徵集評選活動，被評選出的優勝者12月9日下午2時在報社參加頒獎儀式，由世界日報總編輯張耀民為獲獎者頒發獎金，並合影留念。

「分分鐘百科」系列當中的「分分鐘做好菜」視頻獲獎者共有三名，當天第三名未能親自前來領取獎金。獲得冠軍的是Kim Houseknecht，來自台灣，獲得獎金1200元；第二名蕭陳自愛來自台灣，獲得獎金700元；第三名李曉燕來自中國大陸，獲得獎金400元。

Kim Houseknecht稱自己是世界日報忠實讀者，看報的時間比有些在場員工的年齡都大，平時喜歡剪下報紙上有趣的文章收集起來，幾十年過去了，積累的報紙也厚厚一遝。

Kim Houseknecht說，「這次報名是一個非常偶然的機會，我跟老公從紐澤西州到洛杉磯來幫女兒帶孩子，有一個朋友正好住在洛杉磯，就想做一點台灣美食 送給她，結果到了她家，她住的是公寓，剛好看到報紙上在徵集視頻，覺得特別感興趣。」

回到家她告訴女兒，女兒特別支持，因為女兒職業是演員，平時就喜歡場景布置，搞一些小小的儀式感。她煮飯時女兒在旁邊拍，她則選擇用糯米來做台灣的傳統美食，而錄製的時候不滿三歲的孫女在一幫唱著中文歌曲「賣湯圓」，場面十分溫馨。

女兒的協助得到了粉絲支持，孫女的參與也讓視頻更加活潑溫馨。Kim Houseknecht稱這次經歷十分珍貴，表示以後還會參與視頻的錄製。

蕭陳自愛和老公住在羅蘭岡，拿到獎金後她表示已經第一時間捐給了社區的安全保衛隊，因為生活的安寧離不開保衛隊的支持。

「平時在家都是老公做飯比較多，前段時間他又買了一個電動烤箱，來研究各種美食，老公平時煮飯對工具的要求特別高，時不時就會嘗試新的鍋具和烤箱，有一次買了一個小的烤箱，由於設置時間太久，還把烤箱給烤壞了。」蕭陳自愛說。

她稱她跟老公平時就喜歡四處遊玩，自從他們幫大兒子帶孩子以來，老公就負擔起給小孩子做美食的重任，有時候做出來很多，還會送給鄰居吃。

李曉燕是四個孩子的母親，最小的孩子才三個月，最大的12歲。她表示當天沒到現場領獎是因為孩子沒人看，平時四個孩子都是她自己帶，偶爾有朋友去她家裡幫幫忙。拍視頻參加比賽是因為大娃的支持，當時她做飯孩子在一邊拍，這才有機會拿到獎項，跟孩子相處的瞬間也讓她覺得彌足珍貴。