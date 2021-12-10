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鑽石吧150戶康斗撤離令取消 僅7戶陽台須修繕

記者楊青／鑽石吧報導
鑽石吧市府撤銷了十棟康斗區150戶居民限期撤離的命令，部分住家陽臺仍需修繕，但所有居民不用搬家。（記者楊青／攝影）
鑽石吧市府撤銷了十棟康斗區150戶居民限期撤離的命令，部分住家陽臺仍需修繕，但所有居民不用搬家。（記者楊青／攝影）

今年10月因接到「極度危險」評估報告而面臨限期搬離的鑽石吧150棟康斗居民，在鑽石吧市府再度評估後，除了部分陽台仍列危區需馬上修理外，取消了原先的撤離令，居民不用搬家。

鑽石吧市府建築安全部門9月22日接到Golden Springs Dr. 23601-23665號，將近十棟康斗的房主協會提供的一份安全報告，稱該物業的所有建築物都存在結構性危害，包括地基損壞或不足，這一缺陷可能對人身安全造成威脅。此外，由於未能將建築材料保持在良好和安全狀態，也導致該物業所有建築物的材料保護有缺陷，白蟻危害嚴重。

鑽石吧市府建築安全部門根據此一報告，迅速給所有的康斗貼上紅簽和黃簽，警告危險，安全部門同時發出通知，要求150棟康斗的居民區在四周内搬出，另找地方暫住，以避免可能危及生命的安全危險。這150戶住家至少半數是華人亞裔，不少人在這裡已居住將近30多年，很多居民居住至少15年以上，也有一些近年買進的華人。由於事發突然，包括房主和租客在内大批居民不知所措，大批居民前往市府表達關注。

聽取居民的意見和關注後，鑽石吧市府最後決定雇用另外兩家不同的建築安全檢查公司，再度實地勘察。最後兩家公司的報告均顯示，該十棟康斗確實存在一些安全隱憂和需要修繕的地方，但從目前情況看，情況並沒有危險到需要居民撤離的程度。報告同時提出對其中的七戶人家的陽台進行修繕，且在修繕之前應停止使用，居民經過也要小心。其他的物業可以正常使用，居民不用撤離。

鑽石吧副市長周柏華表示，現在回想起來，市府安全部門當時發出的限期搬離令似乎是草率了一些，如果當時馬上安排獨立的安全檢查部門再次複查，情況可能會好一些。不過他也表示，當時也因為提交危險報告的是十棟康斗的房主協會，市府安全部門沒有理由懷疑這些安全報告的真實性，所以在以居民的生命安全為優先考量，才在很短時間内做出了限期撤離的命令。

鑽石吧市府撤銷了十棟康斗區150戶居民限期撤離的命令，部分住家陽臺仍需修繕，但所...
鑽石吧市府撤銷了十棟康斗區150戶居民限期撤離的命令，部分住家陽臺仍需修繕，但所有居民不用搬家。（記者楊青／攝影）

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