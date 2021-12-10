加州省水未達標 浪費水擬重罰500元

加州或對浪費水的民眾罰款500元。（Getty Images）

加州 水資源管控委員會可能提出節水強制方案，不當使用水源者可能被罰每日最高500元罰鍰。委員會在12月23日前都會接受公眾意見，然後訂於2022年1月4日表決。一旦通過後，執行機關將是縣市水資源管理局，遏止社區委員會不必要的造景行為，類似已經缺水，但還要求社區民眾配合打造美麗庭園等作法。

可能被處罰的不當行為包括：用沒有噴嘴的水管洗車；沖洗步道、車道或陽台，除非有健康或安全考量才可以；為了造景而大量用水且導致外洩；可觀降雨後48小時內為庭園澆水者。

加州節水狀況雖然有逐漸改善，2021年9月比2020年同月減少用水3.9%，2021年10月比去年同月省水13.2%，但是長期來看，仍達不到州長紐森 省水15%目標。加州水委會的作法其實早在2014年就有前例，當時用水年減25%。部分縣市至今仍然保留舊制，沒有廢除，類似洛杉磯 市水電局（LADWP）就表示，他們還在用1990年的舊規，加州水委會的提案，他們其實都已一直在做。

至於如何獎勵節水的用戶，發言人Ellen Cheng則說，他們的水費會獲得減免。不過誠如加州公共政策研究院（PPIC）的水資源中心負責人Ellen Hanak所說，加州人現在最擔心的莫過於新冠疫情，住房費用與遊民問題，乾旱已經不在他們視野範圍內了，然後加州又正好碰到旱年，所以狀況才會落得那麼糟。全美最大供水來源內華達州密德湖(Lake Mead)蓄水量已經降到只剩34%，逼近歷史新低。

許多水資源專家都告訴洛杉磯時報，加州水委會規定早就該改了，多數人都會認同，因為剛下過雨所以草皮不用灑水，這根本已經是常識。同時，雖然節水規定對加州整體用水來說只是杯水車薪，但是這至少是合理的第一步，後續應該還要再推更多規定，但最好是分段實施，以免對民生衝擊太大。

洛時指出，加州最嚴峻的問題其實來自全球氣候變遷，乾旱缺水不是暫時，而是未來常態。最新研究指出，加州最重要的用水來源融雪水，未來35年將會顯著減少。因此專家認為，回收、處理、再利用才是長遠之計，而且加州政府還要鼓勵設立雨水收集系統，及更重視地下水層的回補問題。