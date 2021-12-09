劉敏兒、周柏華當選鑽石吧正副市長 首見華人同任

鑽石吧7日晚選出新一届市長和副市長，劉敏兒（左，Ruth M. Low）當選市長，周柏華（右，Andrew Chou）當任副市長，這也是鑽石吧市近年首次出現華人同時擔任市長和副市長職位。（本報檔案照）

鑽石吧 7日晚選出新任市長和副市長，原任華裔副市長劉敏兒（Ruth M. Low）當選市長，華裔市議員周柏華（Andrew Chou）當任副市長，這也是鑽石吧市近年首次出現華人同時擔任市長和副市長。

將近50位居民出席當天晚上的鑽石吧市長、副市長選舉和交接儀式。劉敏兒以5：0當選，周柏華以3：2當選。在當晚的副市長提名 中，資深市議員Steve Tye一度提名另一位華人市議員劉珝林（Stan Liu），得到女市議員Nancy A. Lyons的附議，不過劉珝林謙虛表示，自己剛上任一年，已擔任市議員三年的周柏華比自己的更有經驗，對社區貢獻更大，更適合擔任副市長位置。他的提議得到周柏華和劉敏兒的贊同。最後投票三人贊同，兩人反對，周柏華當選。

部分市民表示，事實上周柏華在去年12月副市長改選中也有「被跳過」之嫌。當時一些市民認為已當選在任兩年的市議員周柏華「應該輪到」，但最後由Steve Tye提名剛重新當選的劉敏兒，並獲得多數附議支持，周柏華落空。部分居民表示，對比一年前周柏華擔任副市長「太嫩」的說法，7日提名任期一年的市議員擔任副市長，顯然自相矛盾。而劉珝林的義舉，因此獲得不少民眾好評。

鑽石吧市議會2020年首次出現三位華裔在位的歷史。此次劉敏兒和周柏華的市長副市長任期將歷時一年，到2022年12月初。

周柏華表示，自己參加地方公職競選是服務社區，並不是搞政治。他表示，三年前選戰中雖然和競選對手存在競爭，但當選三年來都全力和大家合作，服務市民，包括在疫情 當中想方設法幫助市府和市民及商家度過難關，爭取50萬元聯邦資金幫助小企業，協調鑽石吧加入聖蓋博谷聯合政府組織，合理解決遊民問題，都是希望為大家多做實事。

2020年疫情高峰期當選的劉珝林表示，和許多城市一樣，鑽石吧這兩年非常不容易，他本人很榮幸能夠在這一非常時期當選市議員，對服務民眾的機會非常珍惜。同時也擔任鑽石社區基金會委員和當地少年女壘教練，他說，過去一年，由於疫情的關係，鑽石吧市議會都只能使用電話開會，直到今年5月才恢復傳統的議會方式，所幸大家都非常團結，各項事務進展順利，民眾關心的問題都得到妥善解決。市府上周末舉辦的冰雪節，吸引大批民眾和家庭參加，鑽石吧正逐漸恢復正常軌道，重現活力。

鑽石吧市議員沒有任期限制。2022年將有三席空缺選舉，包括周柏華、Steve Tye、Nancy A. Lyons都將面臨換届選舉。周柏華不久前已宣布競選連任，也是目前為止唯一宣布2022年再選的競選人。