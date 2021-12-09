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加州有些自由派走過頭了

洛城新語  

舊金山一家餐館日前主動在社群媒體公告，他們曾要求三位市警局穿制服警員離開，原因是他們配備警槍，讓餐館職員感到不舒服。結果引來網友強烈批評，舊金山市警局長史考特(William Scott)也含蓄表達不滿，最後餐館兩位合夥女東主收回通告，認錯道歉。

這又是加州另一奇葩事件新例。崇尚自由派的加州人總自認在領導風潮，甚至標新立異，要給全美甚至世界帶頭作榜樣。拒絕穿制服帶槍警察進餐館吃飯，猜想目的是反對「警察欺壓非裔和民眾」。它和激進自由派主張削減警察經費，甚至裁撤警局是同一思路；一些自由派把象徵政府公權力的警察稱為「豬玀」(pigs)，比黑道稱呼警察還帶敵意。

明尼蘇達州去年發生非裔佛洛依德被白人警察跪頸致死後，反警察風潮吹遍全美，俄勒岡、華盛頓和加州是風氣最鼎盛的三個州。同情少數族裔被歧視、主持正義本是好事，華裔同蒙其利。但有些自由派走過頭了，邏輯理念讓人無法消受。

反向歧視警察，拒為帶槍和穿制服警察提供餐點，就是畸型思維的產物。往好的一面看，認為槍不是吉祥物，不應帶槍進餐館；但帶槍警察會嚇跑顧客嗎？如今加州搶案竊案頻發，有帶槍警察在場可能增加罪犯作案顧慮，難道有顧客感到不安？腦袋想偏的餐館老闆太矯情，還自認崇高進步，竟把歧視警察的事貼上網公布，變態和沽名釣譽心態可見一斑。

如果排斥帶槍的執法者或槍枝，遇軍人將給他們什麼待遇呢？當然，很少軍人會穿軍服帶槍進餐館。很多人常說，美國偉大而讓人佩服的一面，是尊敬所有曾捍衛國家的軍人，許多場合都表揚軍人和退役官兵，商場、保險、房貸等都有優惠。譬如台灣社會就不太尊敬軍人，「好男不當兵」的迂腐觀念荼毒許多人思想，和美國恰成對比。

這就涉及國民觀念，警察帶槍是維護治安，保護民眾安全。如今加州法律系統似為保護歹徒優於保護良民，自由派的洛縣檢察長賈斯康和他的同類檢察官，都把禁槍、保障壞人權利、限制警察作為看得比保護好人重要。加州治安惡化，人人出門或在家都擔驚受怕，前述餐館老闆或許就是賈斯康的同類人。

自由派厭惡警察，主張削減警務經費，甚至裁撤警局，但遇歹徒作案，誰來保護良民，維護治安？再說，自由派也倡導人權，那麼警察人權難道就應被踐踏，低人一等？警察是很多人嚮往的職業，他們的家屬以家有警察為榮，怎忍心因穿制服帶槍就被歧視。當然，有些地方會有壞警察，那另當別論。

自由派倡議人權、自由等崇高道德價值，但過猶不及就產生畸型思維，反而歧視警察、厭惡公權力，他們卻又提倡大政府和增稅，要劫富濟貧等，顯得自相矛盾。保守派在這些刺激下起而對抗，釀成美國社會嚴重分裂對立，這正是今天美國混亂，被認為國勢走衰的根源之一。

警察 加州 歧視

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