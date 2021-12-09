疫苗對抗Omicron 至少有50%效力

完全接種者仍感染 Omicron，專家認為疫苗仍是最簡單有效的預防方式。（記者邵敏╱攝影）

新變異株Omicron 以最快的速度在全球爆發，美國截至目前境內1/3的州已發現感染Omicron的確診病例，多達數十起，其中不少病例都是完全接種疫苗 者，那麼對於新變異株Omicron，新冠疫苗是否還有效？

亞凱迪亞市美以美醫院傳染疾病控制首席醫師江華認為，美國國內多個城市目前發現的Omicron病例，幾乎都與旅行有關，但是隨著時間推移和基因檢測規模的擴大，一定會有更多病例在社區傳播。對於完全接種疫苗者仍然感染Omicron，江華說，突破性感染早已有之，但是疫苗接種對於防止重症的發展和降低病死率仍然具有非常顯著的作用，包括對抗新變異株Omicron。

南加州流行病專家黃重德認為，對抗Omicron，接種疫苗仍然是最有效、最簡單的預防方式。根據相關數據，目前的新冠疫苗對於原始病毒的效力約為94%， 對於Delta變種病毒的效力約75%，而對於新變異株Omicron的效力可能在50-60%左右。

儘管Omicron迅速蔓延，白宮防疫專家佛奇表示，新變異株已進入社區感染，病例將一天一天增多。但從目前情況來看，感染者的症狀都比較輕微。

江華說，關於Omicron還有很多未知數，根據一篇來自南非 但目前尚未發表的文章來看，其傳染性可能更強，或可引起曾經感染其他變種後的患者再次感染。但是迄今為止只是限於從南非及附近國家地區的數據來推測，Omicron是否會在全球成為一個最主要的變種有待觀察。

黃重德認為，從目前傳播情況來看，Omicron的傳播力確實更強，「有些專家認為Omicron的傳染力是Delta的兩倍，主要原因是Omicron病毒的突出蛋白大片基因發生變異，高達32處。」

新變異株Omicron的傳染性極有可能更強，但毒力是否增加？黃重德說，到目前為止感染者均為輕症，比如疲勞、咳嗽等症狀，尚未出現病重、死亡病例，不過一切定論仍需繼續觀察，「此病毒的基因突變是在進入人體的突出蛋白，而不是在引起毒性的病毒本體，因此毒力並沒有增加。」