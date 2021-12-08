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洛杉磯塞車嚴重 每人年耗62小時 全美第6

記者張宏／洛杉磯綜合報導
洛杉磯地區的駕車者今年在交通堵塞中平均花費的時間為62小時，平均支付成本為968元。（記者張宏／攝影）
洛杉磯地區的駕車者今年在交通堵塞中平均花費的時間為62小時，平均支付成本為968元。（記者張宏／攝影）

根據一家交通分析公司的數據，洛杉磯地區的駕車者，今年在交通堵塞中平均花費的時間為62小時，遠高於全國平均水平。但根據發布的一份報告，這個數字與2019年疫情前相比還下降了40%。

據數據顯示，在全美最擁堵的地區排名中，洛杉磯都會區排名第六，僅次於紐約、芝加哥、費城、波士頓和邁阿密。

在全美前十名最擁堵道路排名中，洛杉磯佔據兩條，包括最擁堵的路線5號公路，位於Euclid道和605公路之間的路段，在那段路段上的駕駛者每天下午4時的下班高峰期要忍受平均22分鐘堵車。

位於西洛杉磯的Washington大道到市區110公路之間的10號公路，是全美第十的擁堵路段。

前往洛杉磯市中心的交通出行今年下降了28%，全國的市中心出行頻次也比2019 年下降 22%。許多人在此期間繼續遠程工作，導致前往市中心地區的交通量下降。

洛杉磯駕駛者因交通擁堵而平均每人損失62小時，轉化為每個駕駛者交通擁堵的平均支付成本為968元，這是包括汽油成本、生產力損失和其他問題考慮在內的金額。全國平均擁堵損失的時間是36小時，每個駕駛者損失的成本為564元。

研究人員表示，洛杉磯62小時的交通損失時間比2019年下降40%，這是疫情帶來的持續影響。負責該調查的運輸分析師Bob Pishue說，疫情對交通的影響一直持續到2021年，疫情改變了人們移動的時間、地點和方式。儘管今年擁堵增加了28%，但和正常時期相比，美國人仍然節省了63個小時。最顯著的變化是在疫情期間的通勤，人們除了減少旅行的時間和數量，也減少了去市中心的移動。

世界上最擁堵的城市是倫敦，當地駕車者在交通中平均損失時間是148小時。其次是巴黎，損失140小時。

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