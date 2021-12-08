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羅斯密商會網路安全線上講座 國安部、FBI專家10日釋疑

【羅斯密市訊】
羅斯密商會10日將舉辦線上網絡安全講座。（商會提供）
羅斯密商會10日將舉辦線上網絡安全講座。（商會提供）

羅斯密商會10日(周五)將舉辦網路安全線上講座，邀請國土安全部網路安全與設施安全局(Cybersecurity and Infrastructure Security Agency，CISA)及聯邦調查局(FBI)、洛縣警局等代表，分享提高網路安全知識。

羅斯密商會會長冉瑞宜(Ray Jan)表示，近日有不少小商家遭遇網路駭客，公司資料被駭客鎖住，勒索比特幣等錢財作為贖金。網路安全日益成為社區關注話題，為提高大家網路安全的防範意識，建立網路安全及了解如何報警，邀請CISA的安全主管Richard Mitchem、Joseph Oregon，洛縣警局網路安全部門Tony Moore，Sam Tylor等專家，和大家分享網路安全101。主持人是Tappan Zee律師，他主要負責網路安全、勒索軟件等。

時間是12月10日下午1時至4時，會議聯結https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUkde2gpzosGNfnaMGGcwknZIdyp1pxlB8O，詳情可諮詢[email protected]，或電626-288-0811。

洛縣 駭客 國土安全部

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