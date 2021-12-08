北美台商總會 後疫時代創契機

會議主題為「承先啟後，贏向未來」。（北美洲台灣商會提供）

北美洲台灣商會聯合總會12月4日在聖地牙哥 喜來登海濱大酒店，召開第34屆第二次理監事聯席會議，表示將繼續做好橋梁作用，把北美的台商產業與台灣產業鏈接起來，幫助在美台商傳承既往經驗，在台美關係和外交領域做好國民外交工作。

此次會議主題為「承先啟後，贏向未來」，北美台商聯合總會會長張聖儀表示，北美台商聯合總會連接著台灣、美國和加拿大，有非常優良的傳統，目前正值後疫情時代，通過商會，台商之間可以互相學習，企業開創新契機，成功轉型，努力再創新績。

理監事會議投票通過丹佛台灣商會，正式加入北美洲台灣商會聯合總會。（北美洲台灣商會提供） 北美洲台灣商會聯合總會12月4日在聖地牙哥召開第34屆第二次理監事聯席會議。（（北美洲台灣商會提供）

中華民國僑務委員會委員長童振源在錄影致辭中表示，北美洲台灣商會聯合總會會員與政府心手相連，是台灣在北美地區的重要支持力量。他期望商會會員繼續在僑居地發揮力量，使台美雙邊關係能持續穩健前行。

此次理監事聯席會議自12月2日至5日，持續四天三夜的活動內容豐富，400多名來自北美各地的理監事成員出席會議，大家齊聚一堂。期間，理監事會議投票通過丹佛台灣商會加入北美台商聯合總會。

張聖儀說，聖地牙哥好山好水，碧海藍天，時隔20年重新回到此地舉辦理監事聯席會，既是她競選會長時的承諾，也是為了讓會員在開會同時享受美景美食，放鬆身心。

北美洲台商總會監事長溫在興、總統府國策顧問楊信和田詒鴻、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境、世總台商總會現任總會長王德、世總台商總會名譽總會長黃金森、世總台商總會名譽總會長李芳信、林貴香、世總名譽監事長林國彥等眾多貴賓參加。聖地牙哥聯邦國會眾議員 斯考特•皮特斯（Scott Peters）和亞利桑納州的聯邦國會眾議員葛雷格•斯坦頓（Greg Stanton），和加州 參議會議長托妮•阿特金斯（Toni Gayle Atkins）向大會發來錄像賀詞。