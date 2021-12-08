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共和黨大老杜爾辭世 華裔老友悼念

記者王珂／洛杉磯報導
杜爾與黃趙企晨合影。 （黃趙企晨提供）
杜爾與黃趙企晨合影。 （黃趙企晨提供）

共和黨參議院領袖杜爾（Bob Dole）於12月5日在睡夢中辭世，令曾和他有過交集的華裔無限哀思。前阿罕布拉學區教委、共和黨活躍成員黃趙企晨（Sophie Wong）指出，在杜爾代表黨競選總統期間，她曾有幸被選為共和黨全國代表大會的代表與杜爾見面。杜爾為人真誠、精力旺盛，總是盡力去幫助人。

黃趙企晨說，杜爾特別有智慧，一直是對事不對人。她和杜爾認識多年，在杜爾競選總統期間，她有幸被選為共和黨全國代表大會代表，與杜爾討論美國的經濟和教育問題，當時美國和蘇聯有很多摩擦，他們還談論了要怎麼處理。當談到和蘇聯間問題時，他說我們的國家必須要強大，才能保護人民，如果我們很弱，那就無法對抗敵人。

黃趙企晨認為，曾為共和黨領袖的杜爾，在任期間不僅贏得共和黨團隊信任，在團隊裡被稱為「英雄」，還和黨派中的華裔幕僚保持非常好的關係。同時和民主黨領袖和團隊保持來往，不像現在兩黨的關係有些僵硬。當杜爾參加競選時，兩黨之間是對手；當競選結束，他就會主動跑去和對方溝通新的政策和方案。

他在第二次世界大戰中受傷，失去一隻手，在醫院住了整整三年，那時他才20多歲，為了國家敢於犧牲自己，經過很苦的三年，從康復之後他開始競選，如今已為國家奉獻了70多年，處處把美國人民利益放在第一位，用一隻手做了很多了不起的事情。

黃趙企晨說，有一次，一個日本裔的美國軍人從戰場回來，失去了一隻手，他知道後特意飛到夏威夷去看望對方，並鼓勵對方參加競選。對方是民主黨，在他的鼓勵下，開始出來競選，他們也成了好朋友。杜爾尤其關心退伍軍人，有軍人離世或有需要，他都會趕到，有時候他的身體狀況很差，走路都費勁需要借助輪椅，但他還是會在關鍵時刻出現。

黃趙企晨表示，「他是我們心中的英雄，我們永遠以他為傲」。

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