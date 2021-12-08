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玫瑰花車遊行元旦復出 華航展現環台騎行

【巴沙迪那市訊】
中華航空的新花車設計，將展現一家人環台騎行的可愛暖心圖景。（玫瑰花車委員會）
中華航空的新花車設計，將展現一家人環台騎行的可愛暖心圖景。（玫瑰花車委員會）

今年元旦因新冠疫情而取消的巴沙迪那市玫瑰花車大遊行，將在明年元旦恢復，而中華航空公司也將繼續參加。據其設計圖，華航的新花車設計，將展現一家人台灣環島騎行的可愛暖心圖景。

由華航一直合作的花車設計公司Artistic Entertainment Services出品，花車「環台灣騎行」（Biking Around Taiwan）設計圖顯示，花車主體將是一家自行車愛好者四口帶著狗狗，騎著三人單車帶拖車，在春暖花開的時節環遊島嶼的生動圖景。

在主體自行車周圍，有豐富元素展現台灣的景點、氣息和美景。自行車穿行於被稱為四月雪或五月雪的美麗桐花，旁邊則有台灣的招牌美食，鳳梨、芒果、香蕉、滷肉飯和舉世聞名的波霸奶茶，希望為全家人夢想的環島騎行提供最豐富多樣的樂趣。

第133屆玫瑰大遊行的主題是「夢想、相信、成就」（Dream. Believe. Achieve），委員會指出，各界的花車設計理念從異想天開和夢幻到真誠和現實，都反映了幾代人都接受的壯觀、超大的故事畫布範圍。

元旦當天，將有數十輛商用、非商用和自製花車將與20個遊行樂隊、18個馬術隊和乘坐老式汽車的貴賓，沿著巴沙迪那市歷史悠久的科羅拉多大道行駛5.5哩。12月中旬，玫瑰委員會將公佈2022年玫瑰遊行的完整花車陣容和完整的遊行順序。

遊行 疫情 汽車

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