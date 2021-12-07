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南加往來賭城交通 加州、内華達州聯手改善

【洛杉磯訊】
加州和內華達州將聯手改善南加與賭城之間的交通。（本報記者／攝影）
加州和內華達州將聯手改善南加與賭城之間的交通。（本報記者／攝影）

加州和内華達州將聯合改造兩州之間15號州際公路的一段交通鏈接線，以緩解兩州民眾周末往來拉斯維加斯和南加州地區的交通擁堵狀況。擴寬工程預計明年完成。

這一新計畫是由加州州長紐森和和內華達州州長希索利克(Steve Sisolak)，周末在一項記者會上聯合公布。按照該計畫，兩州將共同合作，將拓寬內華達州界至加州農業檢查站之間的五哩，增加第三線車道，尤其在周末和節假日車流高峰時段開放，以緩解過往車輛的擁堵。

希索利克表示，每年，從加州通過15號公路前往拉斯維加斯的遊客超過1100萬人次，導致車流高峰期高速公路嚴重擁堵，人們得花大量時間在這段不長的路上。他表示，新的計畫可望對現狀進行改善，也希望兩州未來有更多合作，造福遊客。

目前，該路段的交通從三車道縮為兩車道，工程完成之後，原兩線道將成為三車道，並增加周末的路肩通行。新計畫將利用高速公路的路肩區域，在周日和周一的高峰時段保持高速公路三車道同時開放。

根據紐森辦公室的說法，內華達州際線和巴士度之間，周日和周一南行方向的平均旅行時間可能在三到五個小時之間。

該項目估計耗資1200萬元，預計2022年夏末完成。

加州 內華達州 紐森

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