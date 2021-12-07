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洛市富人區派對遭闖 2匪持槍劫珠寶手表

記者邵敏/洛杉磯綜合報導
洛杉磯Pacific Palisades12月3日晚，持槍劫匪闖入戶外派對。（取自Google Maps）
洛杉磯Pacific Palisades12月3日晚，持槍劫匪闖入戶外派對。（取自Google Maps）

洛杉磯市境內的太平洋派立沙德斯（Pacific Palisades）12月3日（周五）晚上， 一個戶外派對突然停止，兩名持槍劫匪闖入住宅，搶走了客人的珠寶、手機和手表。

太平洋派立沙德斯是洛杉磯一個富裕的住宅區，位於聖塔蒙尼卡山脈 (Santa Monica Mountains) 和太平洋之間。據洛杉磯警察局稱，這起搶劫案發生在3日晚上7時40分左右，案發地點位於Rimmer Avenue 1200號街區。

不願透露姓名的派對屋主說，當時參加派對的兩名客人走進屋內取回他們的錢包時，突然遭遇兩名持槍男子的對峙。屋主說，搶嫌從客人手裡搶走了珠寶、手機和手表，然後離開案發現場。屋主說，「案發時沒有人受傷，這讓我感到很幸運，然而，遭遇搶劫的受害者非常震驚，在派對過程中發生這樣的事情太令人沮喪。」

屋主說他曾多次試圖聯繫洛杉磯警察局，希望提供監控影像，視頻記錄了嫌疑人從案發現場的前門走過，但一直無法聯繫警方。屋主說，「警方調查人員應該致電受害人詢問詳細情況，但警方沒有這麼做。」

一位拒絕提供姓名的洛杉磯警察局官員說，當警察到達現場時，嫌疑人已經逃離。他表示，截至目前沒有關於嫌疑人是否已被確認或逮捕的信息。

這起搶劫案是洛杉磯富裕地區最近發生的諸多劫案中的一起，其中包括梅爾羅斯大道（Melrose Avenue）的高檔商家被搶劫，以及西區的一系列搶劫案。

洛杉磯市警察局長摩爾（Michel Moore）宣布，他正在成立一個專門小組來逮捕劫匪，並稱警局幾十年來從未見過像現在這樣頻發的暴力劫持。摩爾說，雖然今年全市的搶劫案比去年增加 3.2%，但與 2019年相比有所下降，但更令人擔憂的趨勢是嫌疑人使用槍枝的頻率更高。

據警方數據顯示，洛杉磯市今年的暴力犯罪明顯增加，與 2019 年相比，兇殺案增加了 46.7%，而槍擊案受害者則增加了 51.4%。

洛杉磯 警察 手機

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