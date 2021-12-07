我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

牛津大學最新研究 混打選莫德納免疫反應較佳

黃正芬再參選喜瑞都市議員 唯一華裔參選人

記者啟鉻／喜瑞都市報導
喜瑞都市議員華裔參選人黃正芬。（黃正芬提供）
喜瑞都市議員華裔參選人黃正芬。（黃正芬提供）

喜瑞都市（Cerritos）市議員參選人黃正芬（Jennifer Hong）將於12月12日（周日）舉辦造勢籌款會。黃正芬是第二次參選市議員。她表示，居住喜瑞都市近40年，公司生意起步和發展也在這裡，對這座城市充滿感情，就像自己家一樣，希望城市愈來愈好。她對城市發展有諸多想法，並對勝選有信心。

黃正芬現任都市公園和休閒委員，2017年至2020年擔任都市計畫委員。她曾於兩年前參選市議員。她表示，她的競選焦點是城市安全、市政預算、市容整頓、建設商住混合平價住宅、關心銀髮族以及吸引年輕族群入住，商業友善政策等方面。

她說，在周邊城市中，喜瑞都市在經濟繁榮方面很突出。在目前形勢下，必須強化社區治安，以及市政預算。在市容整頓方面，對一些行道樹要及時修整，有的樹木需要清理，也要補種其它樹種。州府要求城市建設平價住宅，市府也規劃了市區七個建築地點，她希望在其中規模較大，在購物中心附近的平價住宅能以商住混合形式，可以刺激消費，繁榮經濟。

黃正芬說，喜瑞都市有不少銀髮族人士，市府應該多開展關懷活動，有益銀髮族，比如健康檢查等。在住房方面，房價水平要能吸引年輕族群進駐，讓城市年輕化，也對學區有益。她說，市府在對待商家政策規定方面，要更加友善，吸引更多商家在市區經營發展。

黃正芬1980年代自台灣移民美國，始終關心城市發展，不忘社區。疫情期間，她積極向年長者、醫院捐贈防疫物資。

她說，此次重新參選，希望華人選民積極支持。2022年4月12日是投票日，有四位參選人競選兩個空缺，其中一名參選人是連選連任，勝選機會大。另外一個空缺，包括她共有三位競爭者，均是亞裔。她是第二次參選，另外兩人是首次參選。黃正芬是所有參選人中的唯一華裔。

喜瑞都 預算 亞裔

上一則

洛縣第2起Omicron 學生東岸度假歸

下一則

貨櫃滯留洛港、長堤碼頭 罰款計劃3度延期

延伸閱讀

喜瑞都市黃正芬參選市議員 唯一華裔候選人

喜瑞都市黃正芬參選市議員 唯一華裔候選人
紐約新冠疫苗亞裔接種率逾100% 專家指誇大

紐約新冠疫苗亞裔接種率逾100% 專家指誇大
布碌崙華社設宴支持霍楚連任 望州府重視華人權益

布碌崙華社設宴支持霍楚連任 望州府重視華人權益

賓州學校口罩令 高等法院：上訴期間仍維持

賓州學校口罩令 高等法院：上訴期間仍維持
爾灣銀髮族口琴班 慶祝感恩節展才藝

爾灣銀髮族口琴班 慶祝感恩節展才藝
銀髮族視力退化 失智風險高出常人2倍

銀髮族視力退化 失智風險高出常人2倍

熱門新聞

美國疫情苦、治安差，洛杉磯華人放棄綠卡帶女兒返鄉。。（unsplash.com）

疫情苦、治安差 華人棄綠卡帶女兒返鄉讀書

2021-11-30 02:19
許家印的二公子許騰鶴名下的房產減價出售。（取自Realtor網站）

許家印二公子洛杉磯豪宅大減價 似為恆大套現　

2021-12-03 16:15
在入室搶劫中喪生的Jacqueline Avant，是Clarence Avant的妻子。（美聯社）

著名音樂人妻子在洛縣家中遭入室搶劫中彈身亡

2021-12-01 16:07
11月27日凌晨三時，三名嫌疑人破門闖入阿市一家冰淇淋店。（監控視頻截屏）

打砸搶蔓延至南加 阿罕布拉市商家遭洗劫 視頻全都錄

2021-12-01 02:20
洛杉磯市長賈西堤（右起）、警長摩爾呼籲檢討零保釋政策把犯人關進監獄裡。（KTLA）

洛杉磯逮捕14名團夥快閃搶劫嫌犯但全部零保釋

2021-12-03 14:42
南加兩名華女涉嫌非法情色交易被捕。（警方提供）

南加內陸兩華女涉情色交易被拘

2021-12-05 17:46

超人氣

更多 >
台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」

台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」
美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜

美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜
未打疫苗確診後堅持「在家休息就好」30歲歌手染疫身亡

未打疫苗確診後堅持「在家休息就好」30歲歌手染疫身亡
中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧

中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧
繼滴滴出行之後 200多家中企恐怕也將從美股下市

繼滴滴出行之後 200多家中企恐怕也將從美股下市