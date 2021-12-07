我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

牛津大學最新研究 混打選莫德納免疫反應較佳

自媒體衝流量 成了網暴亂源

洛城新語

南加華人潛水圈日前的一椿人命悲劇，竟在一些自媒體的報導下，演變成一場網暴。 

據目前已知信息，一名華裔男子近來在一次休閒潛水中喪命。原本已是不幸之事，但不少自媒體報導稱事發時「教練全程玩手機」、「教練威脅學員不需說出真相」等，一時間相關潛水教練成為眾矢之的，在案發後遭遇網路暴力。但很快當初爆料的自媒體又發文道歉，輿論方向又有了180度大轉變。 

自媒體報導出現事實性錯誤，導致輿論對當事人進行「網路審判」，早已司空見慣。而發生在南加華人這個小圈子裡，卻尤為讓本地網友有切身感受。華人圈內的自媒體雖不大，不至於引發大規模的輿論危機，但帶起小規模的網暴，對當事人的生活造成巨大影響是綽綽有餘。 

自媒體對潛水事件的報導中，首先「甩」出爆料人的十多張對話紀錄片段和提供的照片。隨後的簡短幾百字似是「陳述」了事件經過。但這段陳述沒有註明出處，不知是來自警方報告還是爆料人敘述，這樣的寫作方式讓不細心的讀者容易相信這就是事實。 

而很快事件「反轉」後，自媒體又以同樣方式呈現了另一方的說法。並又附上「畫重點」，指出爆料人「應該是競爭對手針對性的糊弄、詆毀和誹謗」。將觀點性論述混入事實性論述，再次讓不細心的讀者容易誤將這句主觀判斷當做事實陳述。 

自媒體從誕生以來，曾被寄予「公民媒體」和挖掘事實真相的眾望，但很快便發現由於這種媒介本質對流量的貪婪，卻又沒有傳統媒體的行業規範約束，操作者缺乏嚴格的新聞教育和實操訓練，因此反而成為「假新聞」的主要來源。搶在傳統媒體和官方機構未查明事實全貌的情況下斷章取義，而造成輿論失焦的情況比比皆是。 

通常傳統媒體的一則報導，除了參照權威信源，或使用「雙信源原則」，不能向事發雙方都求證的情況下，則會選擇先不發稿。一則報導須經過至少三至四個人的編輯、核查和校對，以力保準確。但自媒體為了在第一時間發布消息，可在半小時內就寫出千字長文。若事後再發現有誤也沒關係，因為「反轉」意味著再一筆流量。在流量面前，是否可能會傷害到無辜的人，並不重要。 

而對於大眾而言，一名潛水教練在事故當時是否在玩手機，並不是那麼被人關心的事實。即使這一名教練沒有玩手機，他們或也會說，總有在玩手機的教練。 

因此在後真相時代，真相似乎變得無關緊要。但有興趣和動力去了解真相的人，通常也是在信息獲取上更多元的人，這也加劇了人群中信息的不對等，以及思想的差距。用最簡單的方式接受信息固然舒適，走出信息回音壁，接受不符合自己既有觀念的信息，是會需要一點努力。但那是值得的，因為那意味著不被某種導向牽制，意味著從信息焦慮中找回自己對世界的判斷，更意味著思想的獨立。

手機 華人 南加

上一則

南加往來賭城交通 加州、内華達州聯手改善

下一則

洛市服裝批發商短報商品價格逃稅 判罰上億元、坐牢1年

延伸閱讀

索羅門總理挺過不信任案 批「台灣代理人」搞鬼

索羅門總理挺過不信任案 批「台灣代理人」搞鬼
突破 富士康引進上海微電子28nm光刻機

突破 富士康引進上海微電子28nm光刻機
華男潛水溺亡 為何教練從被網暴到被逆轉平反？

華男潛水溺亡 為何教練從被網暴到被逆轉平反？

華為成功註冊小公主姚安娜原名「姚思為」商標

華為成功註冊小公主姚安娜原名「姚思為」商標
密集發文藏懷孕喜訊？林志玲曝「感謝未來」實情

密集發文藏懷孕喜訊？林志玲曝「感謝未來」實情
國會山莊暴亂案 「牛角男」被判41個月徒刑

國會山莊暴亂案 「牛角男」被判41個月徒刑

熱門新聞

美國疫情苦、治安差，洛杉磯華人放棄綠卡帶女兒返鄉。。（unsplash.com）

疫情苦、治安差 華人棄綠卡帶女兒返鄉讀書

2021-11-30 02:19
許家印的二公子許騰鶴名下的房產減價出售。（取自Realtor網站）

許家印二公子洛杉磯豪宅大減價 似為恆大套現　

2021-12-03 16:15
在入室搶劫中喪生的Jacqueline Avant，是Clarence Avant的妻子。（美聯社）

著名音樂人妻子在洛縣家中遭入室搶劫中彈身亡

2021-12-01 16:07
11月27日凌晨三時，三名嫌疑人破門闖入阿市一家冰淇淋店。（監控視頻截屏）

打砸搶蔓延至南加 阿罕布拉市商家遭洗劫 視頻全都錄

2021-12-01 02:20
洛杉磯市長賈西堤（右起）、警長摩爾呼籲檢討零保釋政策把犯人關進監獄裡。（KTLA）

洛杉磯逮捕14名團夥快閃搶劫嫌犯但全部零保釋

2021-12-03 14:42
南加兩名華女涉嫌非法情色交易被捕。（警方提供）

南加內陸兩華女涉情色交易被拘

2021-12-05 17:46

超人氣

更多 >
台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」

台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」
美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜

美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜
未打疫苗確診後堅持「在家休息就好」30歲歌手染疫身亡

未打疫苗確診後堅持「在家休息就好」30歲歌手染疫身亡
中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧

中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧
繼滴滴出行之後 200多家中企恐怕也將從美股下市

繼滴滴出行之後 200多家中企恐怕也將從美股下市