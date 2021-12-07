自媒體衝流量 成了網暴亂源

南加華人 潛水圈日前的一椿人命悲劇，竟在一些自媒體的報導下，演變成一場網暴。

據目前已知信息，一名華裔男子近來在一次休閒潛水中喪命。原本已是不幸之事，但不少自媒體報導稱事發時「教練全程玩手機 」、「教練威脅學員不需說出真相」等，一時間相關潛水教練成為眾矢之的，在案發後遭遇網路暴力。但很快當初爆料的自媒體又發文道歉，輿論方向又有了180度大轉變。

自媒體報導出現事實性錯誤，導致輿論對當事人進行「網路審判」，早已司空見慣。而發生在南加華人這個小圈子裡，卻尤為讓本地網友有切身感受。華人圈內的自媒體雖不大，不至於引發大規模的輿論危機，但帶起小規模的網暴，對當事人的生活造成巨大影響是綽綽有餘。

自媒體對潛水事件的報導中，首先「甩」出爆料人的十多張對話紀錄片段和提供的照片。隨後的簡短幾百字似是「陳述」了事件經過。但這段陳述沒有註明出處，不知是來自警方報告還是爆料人敘述，這樣的寫作方式讓不細心的讀者容易相信這就是事實。

而很快事件「反轉」後，自媒體又以同樣方式呈現了另一方的說法。並又附上「畫重點」，指出爆料人「應該是競爭對手針對性的糊弄、詆毀和誹謗」。將觀點性論述混入事實性論述，再次讓不細心的讀者容易誤將這句主觀判斷當做事實陳述。

自媒體從誕生以來，曾被寄予「公民媒體」和挖掘事實真相的眾望，但很快便發現由於這種媒介本質對流量的貪婪，卻又沒有傳統媒體的行業規範約束，操作者缺乏嚴格的新聞教育和實操訓練，因此反而成為「假新聞」的主要來源。搶在傳統媒體和官方機構未查明事實全貌的情況下斷章取義，而造成輿論失焦的情況比比皆是。

通常傳統媒體的一則報導，除了參照權威信源，或使用「雙信源原則」，不能向事發雙方都求證的情況下，則會選擇先不發稿。一則報導須經過至少三至四個人的編輯、核查和校對，以力保準確。但自媒體為了在第一時間發布消息，可在半小時內就寫出千字長文。若事後再發現有誤也沒關係，因為「反轉」意味著再一筆流量。在流量面前，是否可能會傷害到無辜的人，並不重要。

而對於大眾而言，一名潛水教練在事故當時是否在玩手機，並不是那麼被人關心的事實。即使這一名教練沒有玩手機，他們或也會說，總有在玩手機的教練。

因此在後真相時代，真相似乎變得無關緊要。但有興趣和動力去了解真相的人，通常也是在信息獲取上更多元的人，這也加劇了人群中信息的不對等，以及思想的差距。用最簡單的方式接受信息固然舒適，走出信息回音壁，接受不符合自己既有觀念的信息，是會需要一點努力。但那是值得的，因為那意味著不被某種導向牽制，意味著從信息焦慮中找回自己對世界的判斷，更意味著思想的獨立。