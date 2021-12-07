安渡疫期 羅省岡州保安堂全體職員續任

保安堂職員就職典禮，喜氣洋洋。（主辦單位提供）

羅省岡州保安堂於12月4日舉行2022年職員就職典禮，主席劉國賜、副主席潘杏萍，樓業部主任梁焯榮、副主任林社潮等職員，全部順利連任一屆。駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處副處長林暉程、洛僑中心主任張皓鈞、中華會館顧問梁永泰等僑團首長到賀。

羅省岡州保安堂成立於1905年（光緒31年），受到疫情 大流行影響，保安堂數月前討論職員改選事宜，多位資深堂員動議全體職員延任一年，避免新冠疫情潛在風險對堂員健康的影響，在一片掌聲中通過。

主席劉國賜致詞表示，感謝堂員的信任與支持，疫情使堂務受到相當影響，他計畫2022年疫情緩和後，再度舉辦南加州一天遊活動，讓大家走出家門，欣賞大自然美景，增進堂員之友誼。

保安堂2022年職員就職典禮舉行前，全體堂員及嘉賓按照傳統習俗向關帝及先賢進行拜祭儀式，並供奉金豬、雞、糕點等祭品。

經文處副處長林暉程、組長葉立傑，洛僑中心正副主任張皓鈞、鄭心茹，以及羅省中華會館顧問梁永泰、婦女新運會顧問張麗卿等嘉賓及僑團首長，參加祭祀典禮，表達慎終追遠心意。

林暉程表示，保安堂人材輩出，在主席劉國賜及副主席潘杏萍帶領中，堂務蒸蒸日上，值得讚揚。他代表僑務委員長童振源向他們頒發表揚狀，表彰他們提升鄉親福祉，服務僑界的努力及貢獻。

即將前往越南 履新的張皓鈞，儘管在洛杉磯服務只有一年時間，但已與保安堂建立深厚感情。他表示，疫情過後保安堂成員若前往越南觀光，他定當盡地主之誼接待大家。