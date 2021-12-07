我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

牛津大學最新研究 混打選莫德納免疫反應較佳

安渡疫期 羅省岡州保安堂全體職員續任

本報記者王珂／洛杉磯報導
保安堂職員就職典禮，喜氣洋洋。（主辦單位提供）
保安堂職員就職典禮，喜氣洋洋。（主辦單位提供）

羅省岡州保安堂於12月4日舉行2022年職員就職典禮，主席劉國賜、副主席潘杏萍，樓業部主任梁焯榮、副主任林社潮等職員，全部順利連任一屆。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長林暉程、洛僑中心主任張皓鈞、中華會館顧問梁永泰等僑團首長到賀。

羅省岡州保安堂成立於1905年（光緒31年），受到疫情大流行影響，保安堂數月前討論職員改選事宜，多位資深堂員動議全體職員延任一年，避免新冠疫情潛在風險對堂員健康的影響，在一片掌聲中通過。

主席劉國賜致詞表示，感謝堂員的信任與支持，疫情使堂務受到相當影響，他計畫2022年疫情緩和後，再度舉辦南加州一天遊活動，讓大家走出家門，欣賞大自然美景，增進堂員之友誼。

保安堂2022年職員就職典禮舉行前，全體堂員及嘉賓按照傳統習俗向關帝及先賢進行拜祭儀式，並供奉金豬、雞、糕點等祭品。

經文處副處長林暉程、組長葉立傑，洛僑中心正副主任張皓鈞、鄭心茹，以及羅省中華會館顧問梁永泰、婦女新運會顧問張麗卿等嘉賓及僑團首長，參加祭祀典禮，表達慎終追遠心意。

林暉程表示，保安堂人材輩出，在主席劉國賜及副主席潘杏萍帶領中，堂務蒸蒸日上，值得讚揚。他代表僑務委員長童振源向他們頒發表揚狀，表彰他們提升鄉親福祉，服務僑界的努力及貢獻。

即將前往越南履新的張皓鈞，儘管在洛杉磯服務只有一年時間，但已與保安堂建立深厚感情。他表示，疫情過後保安堂成員若前往越南觀光，他定當盡地主之誼接待大家。

疫情 越南 洛杉磯

上一則

GMCC萬通貸款 提供租賃屋特別計劃

下一則

南加往來賭城交通 加州、内華達州聯手改善

延伸閱讀

洛杉磯/長堤兩港滯留貨櫃消化積極　罰款計劃三度延期

洛杉磯/長堤兩港滯留貨櫃消化積極　罰款計劃三度延期
南加大專聯合校友會年會 新團隊上任

南加大專聯合校友會年會 新團隊上任
洛杉磯皇家獅子會國際和平海報 俞佩延獲選參賽

洛杉磯皇家獅子會國際和平海報 俞佩延獲選參賽
羅省台山寧陽會館寧僑公會 歡送洛僑中心主任張皓鈞

羅省台山寧陽會館寧僑公會 歡送洛僑中心主任張皓鈞
Mayfair中學參訪洛僑中心 體驗台灣文化

Mayfair中學參訪洛僑中心 體驗台灣文化
羅省台山寧陽會館寧僑公會歡送洛僑中心主任張皓鈞

羅省台山寧陽會館寧僑公會歡送洛僑中心主任張皓鈞

熱門新聞

美國疫情苦、治安差，洛杉磯華人放棄綠卡帶女兒返鄉。。（unsplash.com）

疫情苦、治安差 華人棄綠卡帶女兒返鄉讀書

2021-11-30 02:19
許家印的二公子許騰鶴名下的房產減價出售。（取自Realtor網站）

許家印二公子洛杉磯豪宅大減價 似為恆大套現　

2021-12-03 16:15
在入室搶劫中喪生的Jacqueline Avant，是Clarence Avant的妻子。（美聯社）

著名音樂人妻子在洛縣家中遭入室搶劫中彈身亡

2021-12-01 16:07
11月27日凌晨三時，三名嫌疑人破門闖入阿市一家冰淇淋店。（監控視頻截屏）

打砸搶蔓延至南加 阿罕布拉市商家遭洗劫 視頻全都錄

2021-12-01 02:20
洛杉磯市長賈西堤（右起）、警長摩爾呼籲檢討零保釋政策把犯人關進監獄裡。（KTLA）

洛杉磯逮捕14名團夥快閃搶劫嫌犯但全部零保釋

2021-12-03 14:42
南加兩名華女涉嫌非法情色交易被捕。（警方提供）

南加內陸兩華女涉情色交易被拘

2021-12-05 17:46

超人氣

更多 >
台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」

台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」
美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜

美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜
未打疫苗確診後堅持「在家休息就好」30歲歌手染疫身亡

未打疫苗確診後堅持「在家休息就好」30歲歌手染疫身亡
中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧

中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧
繼滴滴出行之後 200多家中企恐怕也將從美股下市

繼滴滴出行之後 200多家中企恐怕也將從美股下市