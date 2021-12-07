世界日報 12月11日理財、稅務線上講座 免費為你解惑

顧衍時會計師 。（受訪人提供）

由世界日報 社舉辦的「2021理財、稅務線上講座」，將於12月11日（周六）下午1時於世界日報在youtube上的 U視頻平台播出，共有三場 ， 每場講座40分鐘。業界專家將深入淺出講解理財、稅務方面的重大議題，歡迎讀者屆時上線免費聆聽。

第一場講座於下午1時開始，主講人是顧衍時和楊逸凡兩位會計師。

顧衍時主講美國的政經現狀及稅改配合，從政經現狀來分析拜登 最新稅改。因為近兩年美國的政治生態和經貿領域發生很大變化，同時也充滿許多不定因素。如何穩定現有政策，使經濟有健康長遠的發展，面臨挑戰。

稅務政策作為經濟政策的主要構成之一，既直接影響美國經濟的導向和發展側重面，也成為兩黨的一個重要角力點。站在政經層面來看待稅務改變，或站在稅務角度來分析對經濟的影響，有助於讀者和觀眾比較客觀和全面地瞭解美國的整體現狀和未來走向，從而更好地做好適合個人及家庭的財務和投資 規劃。

楊逸凡主要解讀最新稅改，做好年底規劃，教大家瞭解拜登政府新稅及如何做好年底稅務規劃。將對拜登已經通過的稅法進行分析、或可能通過的稅法予客觀預測，側重於年底如何善用現有稅法和可能新法，以期對企業和個人的總體規劃有所助益。

自拜登決定參加總統選舉提出一系列稅務改革方案至今，坊間持續觀察，討論不斷，希望不同，猜測不一，但是始終未有清晰法案的通過。年底國會最後一次立法會議是否會有所作為，很難斷論。不論怎樣，一定的稅改是有所期待的，相應的年度規劃也是必要的。

顧衍時畢業於台灣大學，來美繼續深造後在普華永道負責稅務多年，四十多年前創建克勤會計師事務所。楊逸凡現擔任克勤會計師事務所執行負責人，為不少著名企業及個人作財稅規劃。