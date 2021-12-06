羅蘭岡無預警斷水 楊愛倫9旬母喝餃子湯解渴

斷水居民只好到消防栓取水。（住戶提供）

羅蘭岡 一處移動屋社區居民遭遇連日斷水，居民無奈只好暫時到消防栓取水。前紐約州華裔 眾議員楊愛倫近日探望住在該社區的年逾九旬母親。楊愛倫說，因為沒有水，老母親只好喝剩下的餃子 湯解渴。該社區有居民300餘戶，多數都是華裔。目前尚不知道什麼時候恢復供水。

斷水居民只好到消防栓取水。（住戶提供）

斷水社區位於羅蘭岡Colima路與Paso Real街交口附近，楊愛倫說，斷水自3日晚開始，至5日晚間仍未恢復供水，沒有收到通知，也沒有解釋原因。她的母親在此居住十餘年，雖偶爾斷水，但用戶也能事先接到通知，也會很快恢復。

住戶曾向社區管理人員反映，但一直在拖延。有居民看見有一個工人修理，但故障未排除。居民認為，如此社區大面積斷水情況，沒有專業公司來排除故障肯定不行，迄今尚未看到有維修公司排除斷水。

斷水居民只好到消防栓取水。（住戶提供）

因為用戶一直沒有水，少數鄰居互相告知到附近消防栓取水，這樣就出現了消防栓前大家爭相取水場面。楊愛倫說，年邁母親因為多日斷水，無奈口渴時只能用剩餘餃子湯解渴，碗筷也無法清洗。大家只是盼著社區管理方盡快請人維修，恢復供水。

斷水的社區是羅蘭岡Mobile Home Estates，居民有320多戶，華裔居民占75%左右。這裡曾經發生華裔居民維權活動，為聖谷華人社區熟知。