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南加大專聯合校友會年會 新團隊上任

記者王若然／聖蓋博報導
2021年會長郭文斌（左二）及理事長陳蓓蓓（左一），與2022年會長陳啟志（右二）及理事長黃敏（右一）交接換屆，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長林暉程（中）頒發賀狀。（郭文斌提供）
2021年會長郭文斌（左二）及理事長陳蓓蓓（左一），與2022年會長陳啟志（右二）及理事長黃敏（右一）交接換屆，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長林暉程（中）頒發賀狀。（郭文斌提供）

2021/2022會長和理事長交接換屆。（郭文斌提供）
2021/2022會長和理事長交接換屆。（郭文斌提供）

2021年南加州中國大專院校聯合校友會第43屆年會，4日晚在聖蓋博（San Gabriel）希爾頓酒店舉行，除了進行2021年會長郭文斌及理事長陳蓓蓓，與2022年會長陳啟志及理事長黃敏交接換屆儀式，並有豐富的歌舞表演等，包括政要有400多人共襄盛會。

2021年會長郭文斌。（記者王若然／攝影）
2021年會長郭文斌。（記者王若然／攝影）

談起會長任內感受，卸任會長郭文斌說，校友會今年在疫情期間，仍然以線上及線下方式舉辦了迎新晚會、稅務講座、譴責歧視亞裔美國人記者會，zoom 視訊會議進階課程、園藝講座、君子近庖廚烹飪比賽、母親節慶祝大會等十多項活動，獲得校友及僑界支持與好評。

他說，疫情期間，理事會還通過設立校友會第一個臉書，和Youtube的官方社交平台，明年開始，校友會將不定時地在這些平台上更新內容。

2022年新任會長陳啟志。（記者王若然／攝影）
2022年新任會長陳啟志。（記者王若然／攝影）

新任會長的陳啟志表示，疫情持續兩年，在2022年他想安排更多活動讓大家「舒展拳腳」，熱熱鬧鬧地過一年。但是目前病毒又有變種，不知道疫情未來發展方向如何，還是需要觀望。

當晚出席的嘉賓有駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長林暉程、聯邦眾議員趙美心、羅省中華會館主席廖美華、世界越棉寮華人團體聯合總會諮詢主委梁永泰等。

2021年南加州中國大專院校聯合校友會第43屆年會4日在聖蓋博（San Gabr...
2021年南加州中國大專院校聯合校友會第43屆年會4日在聖蓋博（San Gabriel）希爾頓酒店舉行。（記者王若然／攝影）

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