南加大霧 航班延誤 未來一周旅客出發前宜先確認航班

洛杉磯盆地近日空氣品質惡劣，且出現大霧降低能見度，打亂空中交通，使許多航班被取消、延誤或轉降。(本報記者／攝影)

受到低而強烈海洋層影響，洛杉磯 盆地4、5日周末，空氣品質惡化，大霧降低能見度，也擾亂好萊塢布班克（Burbank）機場 空中交通，至5日稍早，超過60%航班被取消、延誤或轉降他地。

國家氣象局表示，6日上午，洛縣 沿海地區仍出現低雲和霧霾，白天大部分天氣轉晴。7日出現少許雨量，其餘大部分時間，仍為多雲至晴的天氣。

布班克機場公共訊息官員Nerissa Sugars表示，每年這個時候情況都很正常，過去幾周，位於Verdugo Mountains陰霾下的機場，歷經間歇性大霧，未來一周，大霧影響機場運營恐成為「日常」。她建議旅客在航班起飛前一晚與當天出發至機場前，最好再與航空公司確認。至5日中午，布班克大霧基本上散去，留下揮之不去的陰霾，但應該足以讓飛機起飛和濃霧。

國家氣象局氣象學家西拉德（Joe Sirard）表示，將持續大霧和惡劣的空氣歸咎於強烈海洋層，也稱為逆溫層（inversion）。他說，海洋層是一個穩定的空氣層，「它不允許下方空氣流動，空氣太靠近地面，雲在逆溫下方形成，直到太陽熱能將它們燒掉前，都無法消散。」他並指出，若逆溫層很強，會出現濃霧。

受到大霧影響，洛杉磯盆地5日空氣品質惡劣，南岸空氣品質管理局（Air Quality Management District）將禁燃令（no-burn order）再延長24小時，禁止該地區大多數居民於6日晚上11時59分前點燃壁爐、篝火、營火或其他方式燃燒木柴，主要原因是木材燃燒的煙中有微小顆粒，這些顆粒會滯留於肺部，導致哮喘與其他健康問題。禁燃令涵蓋洛縣、橙縣和洛市、河濱縣和聖伯納汀諾的非沙漠地區。