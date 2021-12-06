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亞塞維多 不角逐洛縣警局長

編譯組／綜合報導
曾管理全美一些最大型執法機構的亞塞維多（Art Acevedo）5日宣布，將不會參選洛縣警局局長職。（美聯社）
曾管理全美一些最大型執法機構的亞塞維多（Art Acevedo）5日宣布，將不會參選洛縣警局局長職。（美聯社）

經過數周的猜測，前休士頓和邁阿密市警局局長的亞塞維多（Art Acevedo）5日宣布，將不會參選洛杉磯縣警局局長選舉。現任洛縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）或因此免於面臨重大挑戰。

亞塞維多5日告訴洛杉磯時報，「現任局長維拉紐瓦領導失敗，警民關係惡化，洛縣多元化民眾應到更好待遇。」「現在是凝聚一名候選人的時候，而不是再稀釋這個領域。」

距離初選還有七個月，亞塞維多參選與否，撼動維拉紐瓦與眾多挑戰者。但亞塞維多拒絕支持特定候選人。

目前表態參選該職位，有現任洛杉磯機場警局局長蘭博（Cecil Rhambo），他贏得包括洛縣縣政委員庫爾（Sheila Kuehl）等支持。

長堤市警局局長魯納（Robert Luna）也宣布參選，並稱維拉紐瓦執掌洛縣警局，讓警局處於失靈狀態。

兩位候選人均反對維拉紐瓦，包括不執行對警局員工新冠肺炎疫苗接種令等規定，也表示會積極鏟除治安部門幫派式的作法，並批評維拉紐瓦對這個問題處理不慍不火。

此外，表態參選後遭維拉紐瓦降職的指揮官費拉（Eli Vera），隊長Britta Steinbrenner和Eric Strong也決定爭奪老闆席位。

今年3月，擔任休士頓警局局長亞塞維多（Art Acevedo）宣布辭職，大張旗鼓前往邁阿密擔任邁阿密市警局局長一職。然在動盪的六個月後卻遭解僱，導因於與市議會發生衝突，和警察工會的不信任投票。

亞塞維多告訴洛杉磯時報，他受僱在該部門進行改革，但一開始便遭市政官員阻撓，反對他支持「黑人的命也是命」和其他議題。他於10月底離開邁阿密，官員們在一封信中，引用他對未接種疫苗官員進行紀律處分遭威脅，以及他關於邁阿密由「古巴黑手黨」經營言論等。

出生於古巴，在東洛杉磯長大的亞塞維多，1986年加入加州公路巡警局(CHP)，一路晉升，2005年從指揮官的位子上辭職，後來成為第一位領導休士頓和奧斯汀警局的西裔，他近幾個月在洛縣與支持者、民選官員和其他人會面，最後決定放棄選舉。

「很明顯這個縣面臨公共安全挑戰是真實的，需要改革，但我不會競選縣警局局長，我將尋求途徑，使我能持續參與關於刑事司法改革和公眾關注等問題。」

與此同時，維拉紐瓦3日與其他競選者發生爭吵，其競選經理向洛縣民主黨成員發短信，指責蘭博將他的政黨註冊，從共和黨轉為民主黨。

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