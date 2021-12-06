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好萊塢環球影城 推出跨年活動「EVE」

【洛杉磯訊】
好萊塢環球影城（Universal Studios Hollywood）將於12月31日舉行大型跨年活動「EVE」。（環球影城）
好萊塢環球影城（Universal Studios Hollywood）將於12月31日舉行大型跨年活動「EVE」。（環球影城）

好萊塢環球影城（Universal Studios Hollywood）將於12月31日舉行大型跨年活動「EVE」，這場活動套票將包括園區入場費及園區內的各種不同節慶活動，有興趣的民眾可在環球影城玩上一整天，最晚至1月1日的凌晨2時。

「寵物當家」（The Secret Life of Pets: Off the Leash! ）的多個主角玩偶包括Max、Snowball、Gidget、Chloe、及Duke，都將在當天現身與大家歡慶新年。在侏羅紀世界（Jurassic World）中的「帝王暴龍」（Indominus Rex）也會在侏羅紀世界的主題遊樂設施前，與大家互動慶新年。喜愛的哈利波特的民眾，可前往哈利波特園區觀賞主題式的聖誕節系列表演節目。大人小孩喜歡的破壞王鬼靈精（The Grinch）也有聖誕節系列的表演。

此外，環球影城園區廣場在當天晚上9時，將轉型為一場大型夜晚派對，將為民眾帶來包括流行、搖滾、電音等多種風格的現場表演。在環球影城跨年的民眾，也可欣賞歡慶新年的煙花秀。現場將設有點心、香檳、紅酒、雞尾酒等攤位，提供現場民眾邊吃邊玩。

環球影城年末假期系列活動將於12月開跑至明年1月9日。假期系列活動及大型跨年活動「EVE」購票詳情均可上https://store.universalstudioshollywood.com/PurchaseTickets.aspx?view=eve查詢。其他詳情請上www.UniversalStudiosHollywood.com。

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