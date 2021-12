好萊塢環球影城 推出跨年活動「EVE」

好萊塢環球影城(Universal Studios Hollywood)將於12月31日舉行大型跨年活動「EVE」。(環球影城)

好萊塢環球影城 (Universal Studios Hollywood)將於12月31日舉行大型跨年活動「EVE」,這場活動套票將包括園區入場費及園區內的各種不同節慶活動,有興趣的民眾可在環球影城玩上一整天,最晚至1月1日的凌晨2時。

「寵物當家」(The Secret Life of Pets: Off the Leash! )的多個主角玩偶包括Max、Snowball、Gidget、Chloe、及Duke,都將在當天現身與大家歡慶新年。在侏羅紀世界(Jurassic World)中的「帝王暴龍」(Indominus Rex)也會在侏羅紀世界的主題遊樂設施前,與大家互動慶新年。喜愛的哈利波特 的民眾,可前往哈利波特園區觀賞主題式的聖誕節 系列表演節目。大人小孩喜歡的破壞王鬼靈精(The Grinch)也有聖誕節系列的表演。

此外,環球影城園區廣場在當天晚上9時,將轉型為一場大型夜晚派對,將為民眾帶來包括流行、搖滾、電音等多種風格的現場表演。在環球影城跨年的民眾,也可欣賞歡慶新年的煙花秀。現場將設有點心、香檳、紅酒、雞尾酒等攤位,提供現場民眾邊吃邊玩。

環球影城年末假期系列活動將於12月開跑至明年1月9日。假期系列活動及大型跨年活動「EVE」購票詳情均可上https://store.universalstudioshollywood.com/PurchaseTickets.aspx?view=eve查詢。其他詳情請上www.UniversalStudiosHollywood.com。