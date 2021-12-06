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美癌症協會籲洛市議會 禁賣調味菸草產品

孫靖洋

洛杉磯訊】美國癌症協會癌症行動網絡 (American Cancer Society Cancer Action Network) 等公共衛生組織，呼籲洛杉磯市議會通過禁止銷售所有調味菸草產品，包括電子菸、調味水菸、雪茄和薄荷醇香菸等。

美國癌症協會表示，過去數十年菸草業巨頭一直有意地對低收入和移民人口，作為目標市場，每年花費數百萬元行銷致命產品。菸草業長期以來也一直針對亞太裔社區做推銷，導致了該社區的高吸菸率。超過26%的美國華裔男性是吸菸者。菸草使用和二手菸暴露，已對亞裔健康造成毀滅性影響。癌症、心臟病和中風，是亞太裔社區的三大死因，並都能由吸菸引起。

癌症行動網絡義工鄭靜雯指出，菸草巨頭知道使用電子菸的青少年更有可能吸菸，由於積極與刻意營銷，已有超過200萬美國中學生使用電子菸。這些令人上癮並有害的菸草產品，有數以千計誘人口味供孩子們使用。

十分之七的青少年電子菸用戶表示，他們使用電子菸 「因為它們有我喜歡的口味」。這些口味包括椰子、荔枝和薄荷醇等。有證據顯示，薄荷醇使人更容易開始吸菸，而更難戒菸。它也是年輕人的首選口味。 吸菸的美國亞裔青少年中，有61%報告他們吸食薄荷醇，比例僅次於非裔青少年。

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