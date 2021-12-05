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花10億元還被告 洛縣市政府陷遊民危機困局

【洛杉磯訊】
花了10億元還被告，洛市洛縣政府遊民危機傻眼。（NBC）
花了10億元還被告，洛市洛縣政府遊民危機傻眼。（NBC）

洛杉磯市和縣的檢察官提出動議，要求駁回人權團體的一項訴訟，該訴訟要求當地政府為在高速公路附近人行道上露營的數千個遊民找到庇護所。

洛杉磯人權聯盟上個月向聯邦法院提交一項訴訟，要求洛杉磯縣市在六個月内，為居住在洛杉磯市遊民巷Skid Row附近以及市中心50個街區的所有無家可歸者提供住所和治療。

在駁回動議中，洛縣檢察官爭辯說，原告未能提供任何證據，顯示洛杉磯縣的違法行為或對遊民造成的傷害。

由洛市中心遊民組成的洛杉磯聯盟（The L.A. Alliance）去年提起一項訴訟，要求洛杉磯縣政府強制性分配數億元資金，用於解決遊民問題。該聯盟稱，政府知道如何解決遊民問題，但政策和資金分配不公。

洛杉磯聯盟發言人在一份聲明中說，冬天即將來臨，洛縣應該集中精力和資源解決遊民問題，「提供治療和服務，減少我們社區的犯罪和暴力」。

而在一項駁回動議中，洛市檢察官則爭辯說，遊民問題應該地方政府協商解決，而不應該由法院下令解決。

洛杉磯市府檢察官表示，2020至2021年度，洛市批准了近10億元用於無家可歸者的救濟，資金比之前增加500%。他表示，洛杉磯地區的遊民問題需要所有人共同努力才能消除。

洛縣政府發言人表示，自2017年H提案通過以來，已經安置了7萬5000遊民，收容所容量在三年內飆升60%。遊民團體的提告在法律上站不住脚。

相關聽證會將在明年1月24日舉行，將有洛杉磯地區聯邦法官David O. Carter主持。

洛杉磯市議會最近批准了一項禁止在該市60個地點露營的禁令，另外禁止在54個主要地區的消防栓、建築物附近入口、車道、圖書館、公園、小學等地，躺、睡和存放個人物品。同時，洛市也要求擴大遊民資源，包括不能在不事先通知的情況下吵醒睡在人行道上的遊民。

洛杉磯 檢察官 洛縣

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