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陸戰隊百年新訓基地 聖地牙哥發展受惠

編譯組／綜合報導
1958年的聖地牙哥陸戰隊新訓中心。（陸戰隊）
1958年的聖地牙哥陸戰隊新訓中心。（陸戰隊）

聖地牙哥陸戰隊新兵訓練基地（MCRD San Diego）百年前成立時，聖地牙哥只是個7萬5000人的小城。但是當時的政治家認為，只有讓軍隊進駐，聯邦資金才會進來，也才能帶動更多產業進駐，因此1915年順利爭取到壓倒性票數，同意讓地給軍方開發。因此，正值MCRD San Diego滿百年紀念時，回顧陸戰隊與聖地牙哥的不解之緣更值得一探，而營區也將定時對外開放，民眾可以前往參觀。

回到百年前，雖然居民同意讓地，但是因為第一次世界大戰爆發，營區一直到1919年才動土，1921年底陸戰隊正式進駐。當時的房舍是由Bertram Goodhue所設計，採用西班牙殖民復興風格（Spanish Colonial Revival）。雖然營區一開始只作為外派軍隊的駐紮地，但是後來增加了一項功能訓練新兵。

1923年，陸戰隊的新訓中心由舊金山搬到聖地牙哥，1924年正式營運。由於海軍在1920年代中期認知到，日本將是未來的對手，因此開始積極發展太平洋軍力。不過直到珍珠港事件後，才讓聖地牙哥成為熙來攘往的大都會。

搭配上羅斯福總統的基礎建設，聖地牙哥的基礎建設才能追上潮流。潘德頓營區（Camp Pendleton）也約在此時正式成形，而且因為越戰與韓戰的需要持續擴大。而且因此存活下來，不像其他營區礙於都市發展而必須拆遷，或是讓給加州大學蓋校舍。

雖然後來一度面臨機場擴建的威脅，但是陸戰隊最後保住了新訓中心。現在的MCRD San Diego已是陸戰隊西岸的新訓大本營，自密西西比以西的入伍新兵都在此訓練，13周的入伍訓練多半在MCRD San Diego，少部分在潘德頓營區進行。而新訓中心也在不斷改寫歷史，2021年迎來首批完訓的女兵，之前陸戰隊女兵都只能在南卡羅來納州訓練。

聖地牙哥 加州大學 南卡羅來納州

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