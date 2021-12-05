陳舒商 登上富比世「藝術時尚榜」翹楚名單
富比世（Forbes）周末公布2022年推動美國社會進步30歲以下行業翹楚名單（Forbes 30 Under 30 list），不久前應邀來南加州舉辦個人大型畫展的哥倫比亞大學碩士畢業的藝術家陳舒商（Susan MB Chen），登上藝術與時尚（Art & Style）類排行榜，成爲該雜誌年度北美地區藝術與時尚界30位30歲以下領軍人物之一。
疫情期間，陳舒商以26位亞裔作爲原型，創作了以「我不是病毒（I Am Not A Virus）」為主題的17幅大型系列油畫，轟動全美。今年夏秋之間，南加州華人社團聯合會一度邀請陳舒商來洛展出，給南加州華洋民眾和藝術愛好者留下深刻印象。
陳舒商表示，系列創作的人物原型，基本上都是通過社群媒體或社區組織在互聯網上找到的陌生人，對他們的理解和詮釋直接體現在繪畫上，沒有修飾過的眾生相和他們的思想，讓她的創作過程經歷了許多意想不到的驚奇，模特本人在歷時五個小時的繪畫過程分享的内心世界或個人回憶，則成爲畫作的背景。
她表示，這些繪畫創作的過程，也是她非正式地調查和更好瞭解種族心理，探索少數族裔對家庭、移民、偏見、渴望、愛和失去等各種主題的思考的過程，通過畫筆和思考，用亞洲多數族裔和美國少數族裔的雙重視角去看待世界。
陳舒商1992年生於香港，父母分別來自台灣和福建，她青少年時期前往英國求學，後移民美國，2015年獲得布朗大學雙學士，2020年獲得哥倫比亞大學藝術碩士。她師從Gregory Amenoff和Susanna Coffey，繪畫創作以亞裔人像爲主，其作品曾入圍2019年AXA藝術獎決賽，2020獲美國Hopper獎，多幅作品入錄New American Panitings，並登上紐約時報和Hyperallergic、Artsy等藝術雜誌。
在西方藝術界，尤其是現代藝術和當代藝術領域，肖像繪畫少有亞洲人和亞裔美國人的面孔，陳舒商表示，疫情中的創作浸潤著她對「關注度」和「零關注度」的思考，她相信人像畫能夠增强個人的自我價值感，她同時希望通過自己的創作，改變亞裔美國人極少在美國社會媒體露面的現狀。
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