陳舒商 登上富比世「藝術時尚榜」翹楚名單

陳舒商在疫情期間以26位亞裔作爲原型，創作了以「我不是病毒（I Am Not A Virus）」為主題的17幅大型系列油畫，轟動全美。（陳媽媽提供）

富比世（Forbes）周末公布2022年推動美國社會進步30歲以下行業翹楚名單（Forbes 30 Under 30 list），不久前應邀來南加州 舉辦個人大型畫展的哥倫比亞大學碩士畢業的藝術家陳舒商（Susan MB Chen），登上藝術與時尚（Art & Style）類排行榜，成爲該雜誌年度北美地區藝術與時尚界30位30歲以下領軍人物之一。

疫情期間，陳舒商以26位亞裔 作爲原型，創作了以「我不是病毒（I Am Not A Virus）」為主題的17幅大型系列油畫，轟動全美。今年夏秋之間，南加 州華人社團聯合會一度邀請陳舒商來洛展出，給南加州華洋民眾和藝術愛好者留下深刻印象。

陳舒商表示，系列創作的人物原型，基本上都是通過社群媒體或社區組織在互聯網上找到的陌生人，對他們的理解和詮釋直接體現在繪畫上，沒有修飾過的眾生相和他們的思想，讓她的創作過程經歷了許多意想不到的驚奇，模特本人在歷時五個小時的繪畫過程分享的内心世界或個人回憶，則成爲畫作的背景。

她表示，這些繪畫創作的過程，也是她非正式地調查和更好瞭解種族心理，探索少數族裔對家庭、移民、偏見、渴望、愛和失去等各種主題的思考的過程，通過畫筆和思考，用亞洲多數族裔和美國少數族裔的雙重視角去看待世界。

陳舒商在疫情期間以26位亞裔作爲原型，創作了以「我不是病毒（I Am Not A Virus）」為主題的17幅大型系列油畫，轟動全美。（陳媽媽提供）

陳舒商1992年生於香港，父母分別來自台灣和福建，她青少年時期前往英國求學，後移民美國，2015年獲得布朗大學雙學士，2020年獲得哥倫比亞大學藝術碩士。她師從Gregory Amenoff和Susanna Coffey，繪畫創作以亞裔人像爲主，其作品曾入圍2019年AXA藝術獎決賽，2020獲美國Hopper獎，多幅作品入錄New American Panitings，並登上紐約時報和Hyperallergic、Artsy等藝術雜誌。

在西方藝術界，尤其是現代藝術和當代藝術領域，肖像繪畫少有亞洲人和亞裔美國人的面孔，陳舒商表示，疫情中的創作浸潤著她對「關注度」和「零關注度」的思考，她相信人像畫能夠增强個人的自我價值感，她同時希望通過自己的創作，改變亞裔美國人極少在美國社會媒體露面的現狀。