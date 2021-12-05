美國居民接受海外贈與 稅局盯得緊 一年獲贈逾10萬就要報稅

內華達州註冊會計師楊搓儀在線分享雙重國籍常見的問題。（會議截圖）

部分華人 移民擁有美國及他國的雙重國籍甚至多重國籍，然而他們處理稅務也來得麻煩。A女士2017年及2018年都曾在美國住上一段時間，2019年拿到綠卡，期間曾接受海外親人的贈與，當時認為無需申報贈與稅，沒想到國稅局 找上門，討罰贈與金額的25％，驚呆了A女士的會計師。

該案牽扯到A女士是否為美國稅務居民。很多人都知道只要待在美國滿183天就算是美國稅務居民，可是183天如何計算呢？經常處理雙重國籍稅務困擾的會計師楊搓儀，在4日北美華人會計師協會的「牛轉錢坤回顧與展望 -- 2021年末財稅法律生活線上大講座」上分享計算公式，提醒大眾留意在美居住時間，以免國稅局寄來的罰款單。

楊搓儀表示，民眾可依照以下公式：「在本年度中至少實質出現31天，並且今年x1天 + 去年x1/3天＋前年x1/6天大於或等於183天」。只要加乘數字等於或大於183天就算是美國稅務居民，必須依照美國稅法規定報稅 繳稅。非美國稅務居民僅在美投資或有業務活動所得收入，才需要向美國稅務申報。

北美華人會計師協會創會會長林清吉會計師強調，根據美國稅法規定，美國稅務居民從外國人身上，只要一年接受的贈與或遺產超過10萬美元，就必須申報3520稅表通知國稅局，否則將有罰金。

楊搓儀說，值得注意的是，美國公民夫妻配偶之間可無限制互相贈與，免徵收贈與稅。但非居民外國人配偶，只有6萬美元的美國遺產稅免稅額度。非美國人的配偶年度被贈與免稅金額也會不定期調整。美國居民與非居民外國人配偶在2021年的年度免贈與稅額度為15萬9000美元，免贈與稅的額度每年都不太一樣。

北美華人會計師協會創會會長林清吉。（會議截圖）

雙重國籍者也需留意國外財產申報的肥咖條款 (FATCA) 及海外金融帳戶申報的肥爸條款（FBAR)。林清吉表示，國外帳戶金額只要超過1萬美元都需向國稅局申報，被國稅局抓到輕則罰錢，重則坐牢。他呼籲大家最好老實報稅。楊搓儀也補充提及，很多人就算知道有肥爸及肥咖條款，但多數認為「在美國報美國稅、在他國報他國稅」，但「這仍然不符合規定」。她強調，全球收入都必須一併報進美國的所得稅表才可以，不能分開報稅。這不單只是不符合規定，其實這樣做也會導致雙重國籍民眾虧損不少錢。

北美華人會計師協會會長張青主持「牛轉錢坤回顧與展望 -- 2021年末財稅法律生活線上大講座」。（會議截圖）

雙重國籍若想保留並傳承財產給下一代，楊搓儀經常看到這群人使用By Pass Trust信託工具：父母設立簡易信託或有限責任公司，達到三種稅賦的傳承效用。她建議雙重國籍持有者，可依照個人財富，在信託架構規劃上，多下點功夫，是否將信託切割成為兩大塊或者三大塊，應該與會計師或財產規劃師探討。