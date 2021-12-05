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國稅局長雷蒂希：未來要擴大福利分配

記者謝雨珊／洛杉磯報導
美國國稅局局長Chuck Rettig出席「牛轉錢坤回顧與展望」講座。（會議截圖）
美國國稅局局長Chuck Rettig出席「牛轉錢坤回顧與展望」講座。（會議截圖）

美國國稅局第49任局長雷蒂希（Chuck Rettig），4日在北美華人會計師協會主辦的「牛轉錢坤回顧與展望 -- 2021年末財稅法律生活線上大講座」上，介紹國稅局在新冠疫情以來的挑戰及作為，他強調，該局未來發展方向是擴大福利分配。

國稅局每年預算130億美元，現有8萬3000名員工，2021年財政年截至9月30日的稅收是4.1兆美元，占了美國政府總收入約96%，包括軍事、教育、基礎建設、緊急救難等資金都由國稅局提供。雷蒂希鼓勵許更多人才加入國稅局，同時期望大眾支持拜登總統撥款國稅局大筆預算，協助國稅局升級現代化及更先進。

自雷蒂希上任以來，國稅局陸續實施了許多便民新措施，包括2021年9月首次推出了多語言項目，因為納稅人反應，有超過33萬人希望用英語以外的語言跟國稅局溝通。他表示，國稅局因此使用35種不同語言宣傳重要訊息；美國有170種大眾常用的語言，多語言項目允許民眾在致電客服時，可享有超過35種語言的翻譯服務。雷蒂希強調，他在洛杉磯土生土長，但妻子來自越南，岳父岳母住在南加州的小西貢，他們的朋友大多不會說英語；因此，他希望透過多語言項目，讓不同族裔人士更了解國稅局，同時給予他們更有效的幫助。

雷蒂希表示，自疫情以來，國稅局迄今已發放了三次紓困金，分別在各項法令簽署後的兩周內、兩天內、一天內即時發放紓困金，「在如此短促的情況下發錢是很難做到的事情，國稅局也承擔了較高的風險。如果不這樣做，這些款項無法即時救人。及時到款不僅幫助了納稅人，也救濟了失業者」。迄今為止，國稅局總共已發放了超過8300億美元。

他也提到，大家在疫情期間對國稅局的需求呈現指數性增長，今年比兩年前幾乎增加了400%。至2021年8月國稅局已接到超過2億5000萬個電話，但該局僅有1萬5000人接聽。人手不足、科技落後等問題是因資金不足。他希望藉由拜登總統增加撥款給國稅局，讓該局有技術升級，提供民眾更多更好的服務。

國稅局 紓困金 疫情

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