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南加北一女樂儀旗隊 獲邀參加2023元旦玫瑰花車遊行

【本報訊】
北一女中樂儀旗隊。（南加州北一女校友會）
北一女中樂儀旗隊。（南加州北一女校友會）

加州北一女校友會2021年理事長陳玉梅、會長周美懿、副會長林怡伶，12月4日於核桃市蘇珊娜公園舉行的慶祝北一女校慶活動中宣布，日前北一女接到巴沙迪那玫瑰花車遊行組委會發出的信函，正式邀請北一女樂儀旗隊參加在2023年1月2日擧行的第134屆花車遊行。

北一女樂儀旗隊有58年歷史，名聲響譽全球。曾經受邀參加1970年在日本擧行的世界博覽會表演，曾經出訪南非，北美，之後多次參加英國愛丁堡軍樂節表演，2019年應邀參加加拿大牛仔節特別演出，受到國際讃揚。

上一次是在2019年，玫瑰花車遊行組委會邀請北一女樂儀旗隊參加2021年元旦花車遊行，但是由於疫情的緣故改為線上遊行，母校師生未能成行，深感遺憾。此次北一女樂儀旗隊再度被邀請參加玫瑰花車遊行，消息傳出，全校師生歡欣雀躍，倍感殊榮。校長陳智源已經向組委會發出同意書。

但是未來一年中，台灣的疫情很難預料，屆時若師生們來美國表演之後不需經過強制隔離，則母校120多位樂儀旗隊的小綠綠們將繼於1997年和2005年之後，第三次在科羅拉多大道，玫瑰花車遊行中大放光芒，南加州校友會屆時也會發揮力量，協助母校樂儀旗隊表演成功。

北一女中樂儀旗隊。（南加州北一女校友會）
北一女中樂儀旗隊。（南加州北一女校友會）

遊行 加州 疫情

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