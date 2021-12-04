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嫌犯冒充牧師賣禮品卡 誆稱能向教會報銷 多人受騙

記者張宏／亞凱迪亞報導
亞凱迪亞（Arcadia）近日發生多起盜竊、搶劫和財物詐欺案件，警方提醒民眾在年底更要小心財物安全。（檔案圖）
亞凱迪亞（Arcadia）近日發生多起盜竊、搶劫和財物詐欺案件，警方提醒民眾在年底更要小心財物安全。（檔案圖）

感恩節，一名嫌犯冒充牧師，利用民眾的信任要求代買禮品卡，結果多人被騙。此外，假日購物季，亞凱迪亞（Arcadia）近日發生多起盜竊、搶劫和財物詐欺案件，警方提醒民眾在年底更要小心財物安全。

25日下午5時17 分，一名報案人來到亞市警局報告了一起詐欺案件。此人日前收到一封教會牧師的電子郵件，電子郵件的發送人顯示是他的牧師，指示他購買五張禮品卡以及提供給牧師五張禮品卡的照片，且告知受害人購買的禮品卡來教會可以報銷。受害人認為既然是自己的教會且還能報銷，爽快答應。隨後嫌犯要求他購買更多的禮品卡，受害者才醒悟這是一場騙局。

亞市近日發生多起盜竊搶劫案件。11月22日下午6時10分，位於北第一街125號的24 Hour Fitness發生搶劫，監控畫面顯示，嫌犯進入健身房偷了一副耳塞式耳機，當他面對店員時，展示了一個撬棍作為武器威脅。隨後該嫌犯逃往東行的金線列車。嫌犯是一名男性，年紀大約20 到 30 歲，中等身材，5呎8吋高，穿著黑色連帽運動衫、黑色褲子、黑色鞋子、橙色背心和背包。此案的調查正在進行中。

11月26 日上午8時03分，Clark 街11700街區的一處商舖發生商業盜竊案。目擊者看到嫌疑人從商舖出來，駕駛一輛灰色道奇Magnum逃離現場。嫌犯是一名西裔男性，年齡在25至35歲之間，身高約 5呎10吋，身穿灰色耐克連帽運動衫、黑色短褲、黑白鞋和黑色口罩。目前商舖的損失未知。

在當天的上午9時13分，位於南Old Ranch街700街區的一戶人家報警，有人惡意破壞。調查發現一名身份不明的嫌犯打碎受害者放在露檯的燈具，並用來破壞受害者的兩輛汽車。這嫌犯是一名身穿淺色毛衣和深色褲子的男性。

11月27日下午在Fairview道700號街區發生盜竊案，在下午1時59分到2時03分期間，有人在受害者的門廊偷走其包裹。監控攝像頭拍下嫌犯是一名西裔男性，剃光頭，中等身材，戴著海軍藍頭巾面罩，身穿黑色阿迪達斯長袖襯衫和黑色短褲。

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