氣候變遷 內華達山脈積雪25年內恐消失

氣候變暖，加州內華達山脈的積雪可能在短短25年內消失。（美聯社）

隨著氣候持續變暖，愈來愈多落在加州 山區的雪將被雨水取代。根據統計，近幾十年來，雪季已經縮減了一個月，且雪線已經向上移動了1200呎。這對南北加州的水源供應是重大威脅。

科學家和水資源管理者說，加州積雪可能會完全消失。這將使該州失去關鍵的春季和夏季融雪，這些融雪填充了河流和溪流，滋養了植物和動物，並提供了很大一部分的水供應。這對滑雪 業來說也是毀滅性的。

根據勞倫斯柏克萊 國家實驗室的研究人員領導的新研究，這種無雪的未來，可能最快在25年內到達加州的內華達山脈。這項研究的獨特之處在於綜合了幾十年研究，確定雪可能消失的確切時間，而且它提供的時間表快得令人震驚。

這項新研究預計，到2040年代末，鑒於目前的變暖趨勢，塞拉地區歷史上被雪覆蓋的一半地區將可能連續五年出現 「低雪或無雪」。到2050年代末，同一地區可能連續十年出現低雪或無雪。

勞倫斯柏克萊國家實驗室水文氣候研究科學家、該論文的主要作者之一羅德斯（Alan Rhoades）說：「氣候變暖就是不允許雪持續存在，我們的一個主要目標是確定我們有多少時間來推出適應戰略」。專家表示，為少雪的塞拉山做準備並不容易，也不便宜，但必須這樣做。

該文件將 「低雪 」定義為當積雪量落在其歷史峰值的第30個百分點以下。「無雪 」被定義為當積雪量下降到或低於第10個百分點。

內華達山脈是第一個受到打擊的地方，加州的山區更容易受到影響，因為風暴溫度在太平洋的調節下通常更溫暖。

對失雪的一個主要顧慮是它對水供應的損害：該州收集和輸送水的大部分基礎設施是以山頂上的積雪能一直維持到夏天為前提的。

作者將他們的論文定為 「行動號召」：一些人希望擴大甚至建造新的水庫，以便在春夏兩季水位下降的情況下，能夠捕獲更多的冬季徑流。還有專家建議將水儲存在地下，以擴大地下水補給。