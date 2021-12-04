加州乾旱持續 強制限水恐到來

加州持續乾旱，年底前將無水提供給申請額外供水的地區。當局呼籲節約用水。(美聯社)

加州 官員1日宣布，服務2700萬居民與75萬畝農田的加州水資源機構，受到乾旱影響，今年底前將無水提供給申請額外供水的地區，除了關鍵的健康與安全用水。加州水務官員表示，強制用水限制可能即將來到。加州水資源部門主任娜美思（Karla Nemeth）說，若乾旱情況持續，將可能見到強制限水。

這次是水資源部門最早發布0%水資源分配的時間，反映加州乾旱嚴峻情況、持續影響這個全美人口最大的州，水庫儲水位處於歷史新低水平。

不過，儘管無水提供給申請額外供水地區的情況史無前例，但不代表加州有失去飲用水或洗澡水的風險。「加州水務項目」僅是29個水源供應區之一，其他還包括科羅拉多河與地方儲水計畫項目。加州當局仍會向提出要求地區提供少量水，以滿足健康與安全需求。但不會提供其他目的用水，如灌溉、園林綠化及園藝，因這些都將消耗大量水。

加州水務項目是由水庫、運河與水壩組成的複雜系統，與聯邦「中谷計畫」共同提供加州近4000萬人用水。其中項目最大水庫奧羅維爾湖(Lake Oroville)目前水位僅有30%滿、約是每年此時正常水位的一半。