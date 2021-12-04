南加羅省中華會館換屆選舉 李金生、鄺松齡兩團隊競逐

南加州 羅省中華會館2022年度換屆選舉將於12月20日至21日進行投票 選舉，屆時將產生新一屆主席、副主席、監事長、副監事長。本屆選舉共有兩隊參加，分別是李金生團隊與鄺松齡團隊（排名不分先後，以中文姓氏筆畫做為先後順序）。

據瞭解，羅省中華會館旗下27個僑團，共有69人擁有投票權。根據會館章程，每年12月10日前，各參選團隊可以自由報名參選。報名參選後隨即開始各自爭取選票的活動。主席由理事會選舉產生，監事長由監事會選舉產生，先後分兩天，各自以無記名投票方式產生。

2022年度的換屆選舉暫定12月20日至21日進行，20日投票選出主席、副主席，21日投票選出監事長、副監事長，每個職位選舉都是69票，票數過半達到35票即為獲勝。

作為羅省中華會館最重要的選舉活動之一，選舉當天所有投票代表都會出席，一般都會全勤出席，如果有人有事來不了，也會請代表來，為支持的候選人投票。

如果選票過程中有棄票，出現同票情況時，選舉就會再進行一次，如果再一次出現同票，兩隊候選人就會通過抽籤來決定，直到分出勝負。