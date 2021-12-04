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紐約州新冠確診連2天破萬 醫院超載危機再現

李金生配關榮撰 競選羅省中華會館正副主席

記者王珂／洛杉磯報導
李金生競選南加州羅省中華會館2022年度新一屆主席。 （受訪者提供）
李金生競選南加州羅省中華會館2022年度新一屆主席。 （受訪者提供）

李金生團隊將競選南加州羅省中華會館2022年度新一屆主席、副主席、監事長、副監事長，預訂12月18日晚6時在華埠金龍大酒家舉辦聖誕歌舞迎新歲感恩餐會，屆時團隊成員將齊亮相。

李金生團隊照片。（受訪者提供）
李金生團隊照片。（受訪者提供）

李金生團隊由李金生和關榮撰競選主席和副主席職位，由司徒展環和呂梁蘭芳競選監事長和副監事長職位。

李金生在柏克萊加州大學(UC Berkeley)取得學士學位，在南加州大學(USC)取得碩士學位，曾在波音公司(The Boeing Company)擔任火箭引擎工程師，從業32年，如今已退休。

他曾在李氏敦宗公所任副主席兩年、主席兩年，在中華會館任監事五年、理事兩年，在中華會館校董會任財政職位兩年、福地會任委員兩年、校董會任委員一年，現在中華會館任副主席共兩年。

李金生團隊照片。 （受訪者提供）
李金生團隊照片。 （受訪者提供）

在過去的兩年裡，李金生表示曾參與很多活動，例如購買和分發食物包給華埠有需要的居民，送愛心午餐給老人大廈及華埠居民，替華埠居民爭取新冠疫苗接種，和分發口罩、洗手消毒液給各公所及老人大廈居民。

面對華埠日趨惡化的治安問題，他積極尋求和洛杉磯警察局高層之間的合作，增加警方對華埠社區安全的關注。成立羅省華埠社區聯盟，爭取縣政府擁有的官地「Lot 45」，作為建築低收入居屋、文化中心和商店用途，並被該聯盟委員們推舉為聯盟主席。

李金生說，「若有機會被選為明年中華會館主席，將會帶領志願者爭取Lot 45官地，增強與市議會、縣政府、警察局的聯繫，嘗試解決BID問題等，並且會增加商業活動，讓華埠商家有機會增加收入，重振華埠經濟。並會和中華會館福地會研究擴建中華墳場墓地，和增設骨灰甕位，目的是增加收入，將來能夠買多些不同墳場墓地，為華人家庭需要服務。」

李金生團隊將於18日晚上6時舉辦聖誕歌舞迎新歲感恩餐會。 （受訪者提供）
李金生團隊將於18日晚上6時舉辦聖誕歌舞迎新歲感恩餐會。 （受訪者提供）

副主席候選人關榮撰曾在西雅圖大學攻讀醫藥學，持有華盛頓州藥劑師執照，並且加入美國汽車試測協會終生會員。他極力支持華埠利用政府的空地，希望能開辦汽車修理訓練班和職業護士班，為華埠僑社服務。

監事長候選人司徒展環曾在司徒氏宗親會歷任三屆主席，期間籌辦世界鳳倫公所懇親大會， 招待百多位來自世界各地的鄉親。曾在2020年8月發起的慰問前線人員午餐行動中，籌得近萬元善款，訂購1350份午餐送給華埠附近醫院、警察局及消防局的前線人員。

副監事長候選人呂梁蘭芳曾任羅省岡州會館主席四年、羅省中華會館監事英文祕書兩年、羅省中華會館理事財政兩年，現任羅省中華會館理事中文祕書、羅省婦女新運會副主席。

華埠 加州大學 警察

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