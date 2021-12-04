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鄺松齡搭周賜軒 競選羅省中華會館正副主席

記者王珂／洛杉磯報導
鄺松齡表態，將競選羅省中華會館主席。（ 記者王珂／攝影）
鄺松齡表態，將競選羅省中華會館主席。（ 記者王珂／攝影）

角逐南加州羅省中華會館2022年度新一屆主席、副主席、監事長、副監事長的鄺松齡團隊，12月2日上午11時在華埠金龍大酒家舉辦記者會，鄺松齡率隊員一起亮相。

鄺松齡團隊由鄺松齡和周賜軒競選主席和副主席職位，由蔡惠玲和胡卓球競選監事長和副監事長職位。

據瞭解，鄺松齡已服務僑社逾15年，在英國倫敦大學電腦科學專業取得學士學位，在加州州立大學電腦科學專業取得碩士學位，為資深電腦工程師，並擁有加州地産broker經紀牌照、加州保險經紀牌照，曾擔任貿易及科技公司主管。

鄺松齡團隊接受本報採訪。（ 記者王珂／攝影）
鄺松齡團隊接受本報採訪。（ 記者王珂／攝影）

他是2022年臺山寧僑公會候任會長、2022年羅省英端工商會候任會長，曾擔任兩屆及現任羅省中華會館正監事長、兩屆羅省中華會館副監事長，曾擔任兩屆及現任臺山寧僑公會副會長，現任南加州獅子區分區會長和中華民國僑務顧問。

他的團隊的口號是：秉承國父精神、發揚中華文化、團結和諧、奉獻僑社、傳承創新、開拓將來，競選理念及政綱是：

1、推動羅省華埠整體發展，爭取社區/僑圑福利及權益，確實瞭解社區的迫切需要，滿足居民的安居，以及個人和大小商家的樂業。

2、振興羅省華埠商業及居住發展，加強治安和BID服務等，華埠和周邊組織機構的交流與合作，共同造福社區的經濟繁榮。

3、保育華埠丶中華會館及各公所的文化； 加強雙語，為年輕人提供參與服務的平台， 發展中華會館及各僑圑，開拓將來。

4、協助改善中華會館及各僑圑體制及設施，與時並進。

鄺松齡團隊記者會現場。 （記者王珂／攝影）
鄺松齡團隊記者會現場。 （記者王珂／攝影）

副主席候選人周賜軒現任羅省至德三德公所主席，是羅省中華會館福僑會會長、羅省秉公堂樓業管理委員會主任、南加省開平同鄉會第一副主席，現任中華民國僑務顧問。

鄺松齡團隊現場合影。（ 記者王珂／攝影）
鄺松齡團隊現場合影。（ 記者王珂／攝影）

監事長候選人蔡惠玲是兩年羅省中華會館副監事長，四屆監事長內閣，二屆監事會祕書、羅省至德三德祕書、婦女部主任，曾任羅省婦女新運會祕書、羅省秉公堂副主席，服務僑社活動26年有餘。

副監事長候選人胡卓球任羅省中華會館福僑會顧問、羅省岡州保安堂顧問、羅省至孝篤親公所副主席、羅省秉公堂儀長，曾任中華會館福僑會會長。

加州 華埠 南加

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