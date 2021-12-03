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搖滾名人妻在自家遭搶中彈死亡 兇嫌被捕

記者謝雨珊／洛杉磯綜合報導
著名音樂高管Clarence Avant的妻子Jacqueline Avant日前在家中被槍殺。（美聯社）
著名音樂高管Clarence Avant的妻子Jacqueline Avant日前在家中被槍殺。（美聯社）

最近剛入選搖滾名人堂的著名音樂高管Clarence Avant的妻子Jacqueline Avant，11月30日夜間在比佛利山的家中遭搶時中彈身亡。比佛利山警局2日宣布已將兇手繩之以法，證實兇手為29歲的前科犯Aariel Maynor。但指出該案由於仍在調查當中，不排除其他人參與的可能性。

據悉，Maynor是一名有著廣泛犯罪歷史的假釋者，在導致 Avant 喪生的槍擊事件發生後不久，他的車輛在幾個監控錄像中被發現，且他駕的車向東駛出城市。

比佛利山警察局長Mark Stainbrook表示，警方是根據城市多個監視畫面，捕捉到Aariel Maynor在槍殺Jacqueline Avant後，逃往東向前行。在警方加緊追蹤後，發現這名兇手在自家後院，當場將他逮捕。由於兇手的腳上似乎留下了當時槍殺Avant時，不小心掃到的槍傷。警方先是將他送往地方醫院治療，待他狀況穩定後，再將他送進監獄。

Stainbrook表示，嫌犯被逮捕後，警方認為公眾不會受到進一步威脅，但調查仍在進行中。

「目前，我們只是將他視為嫌疑人，但同樣的，有很多證據需要檢視，所以我們不排除其他人參與的可能性」。

死者Jacqueline Avant是Netflix首席執行官薩蘭多斯 (Ted Sarandos) 的岳母，她在事件中中彈後不治身亡。據比佛利山警局巡官Giovanni Trejo，11月30日深夜，也是12月1日（周三）近凌晨2時30分時，警方接到了Maytor Place 1100街區發生槍擊事件的電話。他們發現81歲的Avant有槍傷。比佛利山警察局長Stainbrook在1日的新聞發布會上說，Avant被帶到西達賽奈醫院，後來在那裡去世。

比佛利山是警隊巡邏最勤、治安最安全的城市之一，局長Stainbrook說，不允許任何犯罪行爲在比佛利山發生。

槍殺音樂高管Clarence Avant的妻子Jacqueline Avant的...
槍殺音樂高管Clarence Avant的妻子Jacqueline Avant的兇手被警方證實為29歲的Aariel Maynor。（截圖自KTLA5）

比佛利山 警察 槍擊

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