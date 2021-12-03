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洛城新語／集體洗劫四起 錯全在「法」？

洛城新語

「集體零元購」，近期席捲加州；除盜竊團夥猖獗之外，模仿犯四起，也令人瞠目。而「竊盜950元以下商品，可從重罪降至輕罪」的加州第47號法案，也因不斷發生的治安案件，再次被推上風口浪尖。當華人跟隨大潮，對該法案口誅筆伐之際；是否應冷靜思考，「錯」全在於「法」？

諸葛亮治蜀，史稱「刑罰峻急，上下震恐」；法正曾勸諫，稱「前漢高祖入關，與百姓約法三章，關中百姓無不感恩戴德」，希望諸葛亮實行寬緩的刑罰，以安民心。諸葛亮則反駁，秦朝嚴刑苛政，高祖需要寬刑省法，才能得民心取天下。而劉璋統治益州，法度鬆弛、沒有權威，導致蜀地之士，恣意妄為；因此需要嚴峻的法律約束，情況與秦末截然不同。

諸葛亮治蜀，被後世評為「有道」；劉邦也因為「文景之治」打下基礎，廣受褒獎。說明無論是「嚴刑峻法」，還是「寬刑省法」，其本身沒有對錯，只有適不適合、時機是否恰當之分。

人類大多數活動，都無法與經濟脫鉤，法律的制定也是如此。加州第47號法案獲得通過的2014年，加州的國民生產總值達到2.2兆元，超過巴西成為全球第七大經濟體。民主黨自1996年將加州翻「藍」以後，無論是總統、還是參、眾議員選舉，基本處於對共和黨的壓倒地位；進入2000年後，更是只有一位靠「罷免」上位的州長阿諾史瓦辛格是共和黨籍。

在加州風頭一時無兩的民主黨，自然要藉助「太平盛世」，用相對寬鬆的法律，籠絡更多人心。而倘若加州經濟一直蓬勃發展，保持「共同富裕」的勢頭，或許能夠進入「路不拾遺」的理想狀態。管仲曾說，倉廩實而知禮節，衣食足而知榮辱。當社會福祉提高到一定水準，小偷小摸不再必要。而第47號法案所倡導的，更明智地利用形事司法和監禁資源理念，或許也將廣受讚譽，被視為劃時代的產物。

不過「人算不如天算」，加州雖然仍在變富，但反應貧富差距的基尼係數常年領跑全美，在0.5附近徘徊，代表「收入差距大」；而倘若攀升至0.6以上，則會進入最高層的「收入差距懸殊」，非常容易引起社會動盪。

對貧富差距的不滿，也日趨明顯。加州公共政策研究所調查顯示，約70%的加州居民認為貧富差距正在不斷增大，超過60%的人則表示，加州目前的貧富差距問題，比他們父母一輩要更加嚴重。

再碰上新冠危機，政府抗疫政策悄然拉大「貧富差距」；一邊是蒸蒸日上的股市與房市，另一邊是失業在家艱難度日，財產因政府廣發貨幣遭稀釋。經此一「疫」，果真是「今亡亦死，舉大計亦死，等死，死國可乎」，再加上不合時宜的寬鬆刑法氛圍，也難怪廣大青年組團上街零元購；北加州掀起風潮後，模仿犯在南加四起。

加州 民主黨 共和黨

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