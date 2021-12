巴沙迪那社區學院PCC本周辦講習會。(記者丁曙/攝影)

巴沙迪那學院(Pasadena City College)校長亞太裔顧問委員會,將於12 月4日(本周六)上午 9時起到下午1時30分舉辦年度「家長/學生升學 講習會」,會議名稱「升學和求職領先一步」(Get Ahead of the Line…With College and Career),聽眾們將可獲得信息、資源和即時幫助,為學業和職業的成功做好準備。

本屆講習會首先介紹如何從巴沙迪那學院轉學到許多公立和私立大學,包括洛杉磯加州大學 (UCLA)和加州州立大學(CSU)校區。然後,聽眾們將了解如何通過 PCC專家小組和專業實習,來強化和提升個人簡歷和工作申請。 最後,與會者將完成他們的 PCC 申請,並在 PCC 專家的直接協助下申請大學財務援助。

家長和學生可上線登記:https://form.jotform.com/212654975523159;詳情聯繫Alex Boekelheide,電郵[email protected],或電話 626-390-7523。