我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美大眾交通口罩令 延長至明年3月18日

華醫：Omicron將成主流病毒株 半年內攻陷全球

海關截1.3萬件中製高仿名牌貨 真品值逾3000萬

洛杉磯訊
CBP查獲大量名牌仿製品。（CBP）
CBP查獲大量名牌仿製品。（CBP）

聯邦海關和邊境保護局（CBP）近日截獲1萬3586件來自中國的名牌高仿假貨。

聯邦海關和邊境保護局與「顧客產品與大宗貨物」（Consumer Products and Mass Merchandising ）中心進口貨物專家合作，在洛杉磯／長堤港查獲了一個裝滿假冒設計師名品的貨櫃。

CBP官員在貨櫃內發現了大量的手提袋，跨包、腰包、背包、T恤衫和褲子。都是名牌高仿貨，如Gucci， Chanel，Fendi，YSL，LV。

CBP與美國國土安全調查局人員一起在11月9日截獲了這批假貨，這批貨物如果是真的，總價將高達3043萬7775元。

CBP查獲大量名牌仿製品。（CBP）
CBP查獲大量名牌仿製品。（CBP）

CBP洛杉磯地區行動主任Carlos C. Martel表示，「CBP致力於讓假貨和走私貨物遠離美國供應鏈、市場和大街。」他說，「CBP比以往更加警惕，致力於打擊這些違法走私物品。」

一般來說，這類名牌假貨都會在非法網站以及地下黑市交易。如今線上貿易興起，讓犯罪分子有機會隱藏於看似合法的網站背後出售假貨。這類假貨的交易讓犯罪分子得意的累積財富做其他更多違法勾當。

CBP查獲大量名牌仿製品。（CBP）
CBP查獲大量名牌仿製品。（CBP）

洛杉磯/長堤港主任Donald R Kusser說，「不法分子利用網路購物售賣假貨，特別是在節假日，民眾在找打折商品。」他說，「如果商品價格低得不真實，那很可能代表貨物是假的。假貨一般質量堪憂，並且對你和你的家人是不安全的。」

消費者可以透過以下方式避免買到假貨：

直接從官網或正規授權商購買商品。網上購物時，查看商品評價，看賣家是否有可聯繫到的美國地址和電話。商品價格過低時，很可能是假貨。民眾也可到CBP網站查詢相關防詐騙內容。

2020財年，CBP共截獲了2萬6503個裝滿假貨的貨櫃。如果是真品，總價值近13億元。

CBP查獲大量名牌仿製品。（CBP）
CBP查獲大量名牌仿製品。（CBP）

CBP 洛杉磯 邊境

上一則

H Mart /韓商水產業協會 推廣優質韓國海鮮

下一則

巴沙迪那學院 12月4日辦升學講習會

延伸閱讀

世界晚報／大鬧聯合國總部？紐約男霰彈槍抵下巴 疑要自殺

世界晚報／大鬧聯合國總部？紐約男霰彈槍抵下巴 疑要自殺
立陶宛傳在中國海關系統「被消失」 尋求歐盟反制

立陶宛傳在中國海關系統「被消失」 尋求歐盟反制

僑委會重視僑界世代傳承 鼓勵台美青年齊聚交流

僑委會重視僑界世代傳承 鼓勵台美青年齊聚交流

CBP查獲中國來的高仿名牌貨 若是真品值3043萬元

CBP查獲中國來的高仿名牌貨 若是真品值3043萬元
2021星光青少年才藝賽 洛杉磯賽區頒獎

2021星光青少年才藝賽 洛杉磯賽區頒獎
生鏽舊胃腸鏡走私中國 流入15省市數百家醫院

生鏽舊胃腸鏡走私中國 流入15省市數百家醫院

熱門新聞

洛杉磯Canoga 公園區的Nordstrom商場遭團夥打劫，警察和保安勘查現場。（ABC7）

洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧

2021-11-25 15:41
美國疫情苦、治安差，洛杉磯華人放棄綠卡帶女兒返鄉。。（unsplash.com）

疫情苦、治安差 華人棄綠卡帶女兒返鄉讀書

2021-11-30 02:19
南北加州這波集體搶劫歪風，華人有可能是最大的受害者。(亞凱迪亞市警局FB)

加州集體搶劫成風 華人首當其衝 洛檢察長賈斯康 被指罪魁禍首

2021-11-25 02:20
在入室搶劫中喪生的Jacqueline Avant，是Clarence Avant的妻子。（美聯社）

著名音樂人妻子在洛縣家中遭入室搶劫中彈身亡

2021-12-01 16:07
11月27日凌晨三時，三名嫌疑人破門闖入阿市一家冰淇淋店。（監控視頻截屏）

打砸搶蔓延至南加 阿罕布拉市商家遭洗劫 視頻全都錄

2021-12-01 02:20
林永健醫師分享自己的抗體數據，建議大家在六至十個月之間打加強針。（林永健提供）

華醫打第2針10個月 抗體剩1.3% 籲打加強針

2021-11-28 02:18

超人氣

更多 >
紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市

紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市
密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校

密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校
全美第二例Omicron確診者 曾參加紐約動漫展 霍楚籲快檢測

全美第二例Omicron確診者 曾參加紐約動漫展 霍楚籲快檢測
女客搭機替貓「親餵母奶」 空服員崩潰訊息曝光

女客搭機替貓「親餵母奶」 空服員崩潰訊息曝光
美宣布檢測新規 所有來美旅客須提供登機前一天內陰性證明

美宣布檢測新規 所有來美旅客須提供登機前一天內陰性證明