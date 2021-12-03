我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美大眾交通口罩令 延長至明年3月18日

華醫：Omicron將成主流病毒株 半年內攻陷全球

加州新法允房舍增建 洛杉磯民調點讚

編譯組／綜合報導
獨棟屋增建多套房法案，獲得洛杉磯選民支持。(Unsplash)
獨棟屋增建多套房法案，獲得洛杉磯選民支持。(Unsplash)

允許房舍增建的SB9與SB10法案2022年元旦即將生效，11月初的最新民調結果近日出爐，SB9獲得洛杉磯縣民55%的支持，SB10則獲得68%的支持，兩法在租屋族群中特別受歡迎，因為獨棟屋區劃改為兩套房或四套房，最可能讓他們褪變為有巢氏。

雖然兩法在立法過程中爭議不斷，包括州長紐森在內的支持者認為，獨棟屋的稀缺已經威脅到居住公平，反對者則認為，允許獨棟屋增建一套房或多套房，將會嚴重影響生活品質。

不過由Los Angeles Business Council Institute與洛杉磯時報合辦的民調顯示，允許獨棟屋用地興建兩套房的SB9獲得洛縣縣民55%的支持，反對者27%，不表態者18%。要求地方政府盡快允許特定地區開放最多10套房的SB10則獲得縣民68%的支持，13%反對、19%不表態。

數據顯示，加州近66%的土地區劃都屬於獨棟屋，地主多半只蓋平房加後院，10月的最新數據顯示，加州交易中位價為79萬8440元，但對日益增加的加州人口來說，這樣的價格遠超過他們所能負擔。多蓋幾間似乎成為平抑房價的合理選擇。

柏克萊加大政府研究中心的學者迪卡密羅（Mark DiCamillo）說，租屋族支持新法並不意外，因為這代表他們終於有機會買房了，但是令人驚訝的是，就算新法可能改變原本的社區面貌，卻還是有多數屋主支持新法，可能因為他們能夠因此擴大居住空間。

不過，新法並未禁止新建獨棟屋，而且並未強迫地主非要增建不可。SB10也規定在施行之前，必須獲得地方議會的支持。

加州 民調 洛杉磯

上一則

1.77億買馬里布豪宅 創加州新高 打破貝佐斯去年紀錄

下一則

洛市警法國逮人 引發外交尷尬

延伸閱讀

加州議會三亞裔轉任檢察長、法官 提升司法界代表性

加州議會三亞裔轉任檢察長、法官 提升司法界代表性
迎戰Omicron 紐森：加州不會封城

迎戰Omicron 紐森：加州不會封城
州長簽署 周本立獲任洛縣高院法官 方樹強等表態參選

州長簽署 周本立獲任洛縣高院法官 方樹強等表態參選
譏加州州長紐森度假 聯邦參議員克魯茲反挨批

譏加州州長紐森度假 聯邦參議員克魯茲反挨批
立法委員轉任法官--周本立獲任洛杉磯縣高院法官

立法委員轉任法官--周本立獲任洛杉磯縣高院法官
追打紐森墨西哥度假 聯邦參議員克魯茲反挨批

追打紐森墨西哥度假 聯邦參議員克魯茲反挨批

熱門新聞

洛杉磯Canoga 公園區的Nordstrom商場遭團夥打劫，警察和保安勘查現場。（ABC7）

洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧

2021-11-25 15:41
美國疫情苦、治安差，洛杉磯華人放棄綠卡帶女兒返鄉。。（unsplash.com）

疫情苦、治安差 華人棄綠卡帶女兒返鄉讀書

2021-11-30 02:19
南北加州這波集體搶劫歪風，華人有可能是最大的受害者。(亞凱迪亞市警局FB)

加州集體搶劫成風 華人首當其衝 洛檢察長賈斯康 被指罪魁禍首

2021-11-25 02:20
在入室搶劫中喪生的Jacqueline Avant，是Clarence Avant的妻子。（美聯社）

著名音樂人妻子在洛縣家中遭入室搶劫中彈身亡

2021-12-01 16:07
11月27日凌晨三時，三名嫌疑人破門闖入阿市一家冰淇淋店。（監控視頻截屏）

打砸搶蔓延至南加 阿罕布拉市商家遭洗劫 視頻全都錄

2021-12-01 02:20
林永健醫師分享自己的抗體數據，建議大家在六至十個月之間打加強針。（林永健提供）

華醫打第2針10個月 抗體剩1.3% 籲打加強針

2021-11-28 02:18

超人氣

更多 >
紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市

紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市
密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校

密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校
全美第二例Omicron確診者 曾參加紐約動漫展 霍楚籲快檢測

全美第二例Omicron確診者 曾參加紐約動漫展 霍楚籲快檢測
女客搭機替貓「親餵母奶」 空服員崩潰訊息曝光

女客搭機替貓「親餵母奶」 空服員崩潰訊息曝光
美宣布檢測新規 所有來美旅客須提供登機前一天內陰性證明

美宣布檢測新規 所有來美旅客須提供登機前一天內陰性證明