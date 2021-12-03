加州新法允房舍增建 洛杉磯民調點讚

獨棟屋增建多套房法案，獲得洛杉磯選民支持。(Unsplash)

允許房舍增建的SB9與SB10法案2022年元旦即將生效，11月初的最新民調 結果近日出爐，SB9獲得洛杉磯 縣民55%的支持，SB10則獲得68%的支持，兩法在租屋族群中特別受歡迎，因為獨棟屋區劃改為兩套房或四套房，最可能讓他們褪變為有巢氏。

雖然兩法在立法過程中爭議不斷，包括州長紐森在內的支持者認為，獨棟屋的稀缺已經威脅到居住公平，反對者則認為，允許獨棟屋增建一套房或多套房，將會嚴重影響生活品質。

不過由Los Angeles Business Council Institute與洛杉磯時報合辦的民調顯示，允許獨棟屋用地興建兩套房的SB9獲得洛縣縣民55%的支持，反對者27%，不表態者18%。要求地方政府盡快允許特定地區開放最多10套房的SB10則獲得縣民68%的支持，13%反對、19%不表態。

數據顯示，加州 近66%的土地區劃都屬於獨棟屋，地主多半只蓋平房加後院，10月的最新數據顯示，加州交易中位價為79萬8440元，但對日益增加的加州人口來說，這樣的價格遠超過他們所能負擔。多蓋幾間似乎成為平抑房價的合理選擇。

柏克萊加大政府研究中心的學者迪卡密羅（Mark DiCamillo）說，租屋族支持新法並不意外，因為這代表他們終於有機會買房了，但是令人驚訝的是，就算新法可能改變原本的社區面貌，卻還是有多數屋主支持新法，可能因為他們能夠因此擴大居住空間。

不過，新法並未禁止新建獨棟屋，而且並未強迫地主非要增建不可。SB10也規定在施行之前，必須獲得地方議會的支持。