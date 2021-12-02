北美華人會計師協會講座 國稅局長演講

北美華人會計師協會將聯手國稅局於4日、5日兩天舉辦「牛轉錢坤回顧與展望 -- 2021年末財稅法律生活線上大講座」。（北美華人會計師協會）

為因應美國政府在疫情時期推出的稅法上的變化，北美華人會計師協會將聯手國稅局 ，於12月4日、5日兩天上午10時至下午4時30分，舉辦由萬通貸款 （GMCC）冠名贊助的「牛轉錢坤回顧與展望 -- 2021年末財稅法律生活線上大講座」。不同於很多其他稅法講座，該協會首次邀請到重量級人物國稅局局長Charles Rettig為嘉賓演講。另也將攜手紐約中美會計師協會、加拿大 加中專業會計師協會，跨地區合作一起幫納稅人看好荷包，教大家如何開源節流，增強投資理財的觀念。

12月4日將由國稅局局長打頭陣演講，接著由國稅局專員分享「稅務安全」。多位會計師及律師等專業人士，也將在當天以不同主題演講，包括北美華人會計師協會創會會長林清吉談「在疫情重創國稅局又來查稅，你該如何面對？」、張穎會計師講「私人家族基金會」、華興保險總裁張國興談「商機、危機、轉機」、內華達州註冊會計師楊搓儀分享「雙重國籍如何應用信託規劃家族傳承」、萬通貸款創始人James Lin大談「高通脹時代，如何幫您找到超值大額貸款計畫」。關注加拿大地區的稅務及房產民眾，則可上線聽加拿大加中會專業會計師協會的林霞簡述「加拿大投資環境和相關稅務考量」、加拿大加中會專業會計師協會的岳昭分享「溫哥華房地產的稅務概況」。

12月5日的主題也相當多元。由鄭博仁律師主講「房地產交易中可能出現的法律問題」、紐約州註冊會計師梅林山談「房地產投資稅務問題」、耿懿芝律師談「遺產稅及贈與稅的變化對於信託及遺產規劃的影響」、明石信託公司沈眾分享「機構受託服務」、尤信硯律師兼會計師分享「富不過三代 ，傳承的迷思：稅收、離婚、糾紛」、萬通貸款的袁婷分享「如何幫您套現投資抗通膨」、鄧洪律師分享「加州頒布的新法令，在2022年對於加州居民生活的影響」、華盛頓州及中國註冊會計師高英也將在現場談及「新移民申報海外資產和接受外國人贈與需要注意的稅務事項」，最後由北美華人會計師協會副監事長施啟祥分享「拜登稅改對於個人家庭年底規劃的影響」。

兩場線上活動將提供問與答環節，歡迎有興趣民眾致電626-446-1448／626-581-2266，或者點擊註冊連結報名：https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_fwsZi23dQYq_9fWFsqQ-KQ。