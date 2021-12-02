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2021星光青少年才藝賽 洛杉磯賽區頒獎

【洛杉磯訊】
國星光青少年才藝大賽，洛杉磯賽區頒獎典禮舉行頒獎儀式。（主辦者提供）
國星光青少年才藝大賽，洛杉磯賽區頒獎典禮舉行頒獎儀式。（主辦者提供）

2021第四屆美國星光青少年才藝大賽，洛杉磯賽區頒獎典禮暨表彰最具影響力青年領袖盛典，日前在漢天衛視演播大廳舉辦。上百名兒童及青少年參加。

活動主辦單位：美國J.I.A.國際文化傳播集團、美國舞蹈家協會，由中美華人戲劇聯盟及KYSL STUDIO 承辦。本屆頒獎典禮由著名青年演員、主持人楊洋（Silvia Yang）擔任總策劃。

本屆大賽分為七大類別，包括舞蹈、器樂、模特、聲樂、表演、語言、主題繪畫等。表彰五至18歲的優秀兒童及青少年藝術愛好者，朗頌兒童組第一名由Jaylen Ma獲得。特別設置的最具影響力青少年領袖獎，獲獎的八位青年領袖有Sabrina Huang、王小帥（Tony Wang）、朱恆輝（Eric Zhu）、李宗澤（Zack Li）、田宇宸（Raymond Tian）、馮鈺淇 （Yuqi Feng）、李可兒（Nicole Lee）、王澤運（ Zeyun Kevin Wang）。

本次評審自各領域藝術家，包括：蘇金榜、李天翔、何樹鳳、傅慶裕、徐佰生、禹曉、陳興傑、禤偉雄、張鳴傑、王馨悅、周馳、張寧益、Lumi Wang、Jing Wan、徐楊、Sabrina Huang等。

該活動在全美有多個賽區，多家知名藝術培訓機構均派出了高水平的選手參賽，洛杉磯賽區獲獎選手將前往紐約，參加12月4日舉辦的全美總決賽。更多詳情可在「中美華人戲劇聯盟 」的微信公眾號發布。

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