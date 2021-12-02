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假借問路或送金子 洛市劫匪誘長者上車行搶

記者王珂／洛杉磯報導
洛杉磯警方公布照片 （圖源：KTLA）
洛杉磯警方公布照片 （圖源：KTLA）

洛杉磯市警局(LAPD)11月30日表示，警方尋求公眾幫助尋找將目標對準老年人的嫌犯，嫌犯涉及女性，案發時間為2月8日至11月16日。

據洛市警局稱，嫌犯作案手段要麼是詢問前往教堂或藥房的路線，或提出向提供幫助的受害者提供免費金子，然後把老年受害者引誘到他們的車上搶劫，自己不必下車，以此來隱藏身分。

在其中的兩起搶劫案中，一名嫌犯在作案前曾向受害者臉上吹了一種「不明的粉末物質」。警方稱這些女性嫌犯是西裔或東歐混血，頭髮顏色為金色或黑色，有的長著金牙，有的面部有毀容。

劫匪通常由一名男嫌犯開車，由女嫌犯上前與受害者交談，她們說英語時帶著中東口音，有時也能說流利的西語。

警方敦促瞭解犯罪資訊的人，致電洛市Rampart分局的警探 A. Trimino：213-484-3631，或警探III E. Ignacio：213-484-3627，如希望匿名可以撥打1-800-222-8477，聯繫洛杉磯警方。Rampart分局轄區包括洛市 Echo Park、 MacArthur Park、Pico-Union 及 Westlake等社區。

洛杉磯

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