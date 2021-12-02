洛縣警長拒用華商快篩劑 指FBI稱廠商疑受控中國政府

洛縣警局長維拉紐瓦表示，收到聯邦調查局通知，指華資公司Fulgent受到中國政府操控，因此該局不再使用該公司的新冠測試產品。 (洛杉磯縣警局網頁)

洛杉磯縣警局（LASD）再度槓上洛縣 縣委會。洛縣選擇與Fulgent Genetics公司合作，由後者提供洛縣公務人員需要的新冠快篩測試。但洛縣警局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）11月29日卻公開表示，他上周收到聯邦調查局（FBI ）的通知，稱Fulgent疑似受到中國政府操控，因此LASD決定不再使用該公司的產品。

洛杉磯時報報導，維拉紐瓦表示，FBI在上周的會議中告知，Fulgent藉由快篩，取得洛縣民眾DNA 樣本，可能再提供給中國政府使用。維拉紐瓦強調，縣委會強制公務人員不接種，就須定期快篩，此舉危害LASD員警隱私。他還說，Fulgent並未經過競標，就取得與縣府合作資格，而且對他們的行為毫不遮掩，沒有人知道取得DNA後Fulgent會做什麼。

此一FBI簡報會，維拉紐瓦稱，洛縣檢方行政主管都有列席。縣委會委員庫爾（Sheila Kuehl）不克參加，但庫爾說，據她瞭解，FBI並未提出確切證據，顯示Fulgent與中國政府勾搭。但在洛杉磯時報詢問時，FBI拒絕說明簡報內容。依照洛縣與Fulgent的協議，包括LASD在內的公務人員接種後，都須向Fulgent登記接種進度，如未接種者就須定期快篩。

縣府聲明指出，如果消息屬實，或聯邦政府取消授權，洛縣將會立刻採取行動。不過其他洛縣委員已經按捺不住，紛紛對維拉紐瓦開砲。委員韓珍妮（Janice Hahn）說，維拉紐瓦要擔心的是，為何要那麼多的員警為何至今不接種疫苗，而不是為何要快篩。委員蘇麗絲（Hilda Solis）強調，沒有證據顯示縣民的個資遭到侵害。

Fulgent否認指控

Fulgent的創辦人為美籍華人謝明(Ming Hsieh)，總部位於洛杉磯縣天普市（Temple City）。其業務長Brandon Perthuis當天稍後否認維拉紐瓦的指控，強調他們與中國政府無關，成員都是美國公民，而且快篩組不是RT-PCR血液檢查，與DNA比對或定序無關。快篩與PCR檢驗不同，前者只是確定人體中的新冠病毒數量，後者才需要抽血，並做DNA定序。

Brandon Perthuis強調，Fulgent透過一般業務取得的個人基因資料，都不會對外公開，而且排除新冠的RT-PCR測試，因為基因樣本在48小時後就會焚毀。他說，Fulgent上個月已經向LASD主管說明過，他們的擔憂並無根據，因為快篩不會用到DNA樣本，但是LASD卻忽略Fulgent對洛縣委員會的保證。

洛時指出，除了國土安全部等聯邦機關都與Fulgent合作，Fulgent還獲得聯邦食品暨藥物管理局（FDA）的認可，也獲得美國病理學會（College of American Pathologists）的推薦，並由加州公衛局認可。Fulgent今年3月還獲得聯邦疾病管制暨預防中心（CDC）的授權，可以對新冠陽性病例做基因體定序。

LASD全體人員的接種率為53%，洛縣的平均則達81%。維拉紐瓦曾說，如果要貫徹強制接種政策，LASD恐怕將爆發離職潮。代表1850位警察的工會Los Angeles Sheriff's Professional Assn則控告縣府，稱登記制將侵害醫療與個資安全。