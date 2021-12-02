我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭帥正義值多少錢？WTA停辦「中國女網賽」的代價

舊金山加大華裔醫師定序 發現美首例Omicron

洛縣警長拒用華商快篩劑 指FBI稱廠商疑受控中國政府

編譯組／綜合報導 
洛縣警局長維拉紐瓦表示，收到聯邦調查局通知，指華資公司Fulgent受到中國政府操控，因此該局不再使用該公司的新冠測試產品。 (洛杉磯縣警局網頁)
洛縣警局長維拉紐瓦表示，收到聯邦調查局通知，指華資公司Fulgent受到中國政府操控，因此該局不再使用該公司的新冠測試產品。 (洛杉磯縣警局網頁)

洛杉磯縣警局（LASD）再度槓上洛縣縣委會。洛縣選擇與Fulgent Genetics公司合作，由後者提供洛縣公務人員需要的新冠快篩測試。但洛縣警局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）11月29日卻公開表示，他上周收到聯邦調查局（FBI）的通知，稱Fulgent疑似受到中國政府操控，因此LASD決定不再使用該公司的產品。 

洛杉磯時報報導，維拉紐瓦表示，FBI在上周的會議中告知，Fulgent藉由快篩，取得洛縣民眾DNA樣本，可能再提供給中國政府使用。維拉紐瓦強調，縣委會強制公務人員不接種，就須定期快篩，此舉危害LASD員警隱私。他還說，Fulgent並未經過競標，就取得與縣府合作資格，而且對他們的行為毫不遮掩，沒有人知道取得DNA後Fulgent會做什麼。 

此一FBI簡報會，維拉紐瓦稱，洛縣檢方行政主管都有列席。縣委會委員庫爾（Sheila Kuehl）不克參加，但庫爾說，據她瞭解，FBI並未提出確切證據，顯示Fulgent與中國政府勾搭。但在洛杉磯時報詢問時，FBI拒絕說明簡報內容。依照洛縣與Fulgent的協議，包括LASD在內的公務人員接種後，都須向Fulgent登記接種進度，如未接種者就須定期快篩。 

縣府聲明指出，如果消息屬實，或聯邦政府取消授權，洛縣將會立刻採取行動。不過其他洛縣委員已經按捺不住，紛紛對維拉紐瓦開砲。委員韓珍妮（Janice Hahn）說，維拉紐瓦要擔心的是，為何要那麼多的員警為何至今不接種疫苗，而不是為何要快篩。委員蘇麗絲（Hilda Solis）強調，沒有證據顯示縣民的個資遭到侵害。 

Fulgent否認指控

Fulgent的創辦人為美籍華人謝明(Ming Hsieh)，總部位於洛杉磯縣天普市（Temple City）。其業務長Brandon Perthuis當天稍後否認維拉紐瓦的指控，強調他們與中國政府無關，成員都是美國公民，而且快篩組不是RT-PCR血液檢查，與DNA比對或定序無關。快篩與PCR檢驗不同，前者只是確定人體中的新冠病毒數量，後者才需要抽血，並做DNA定序。 

Brandon Perthuis強調，Fulgent透過一般業務取得的個人基因資料，都不會對外公開，而且排除新冠的RT-PCR測試，因為基因樣本在48小時後就會焚毀。他說，Fulgent上個月已經向LASD主管說明過，他們的擔憂並無根據，因為快篩不會用到DNA樣本，但是LASD卻忽略Fulgent對洛縣委員會的保證。 

洛時指出，除了國土安全部等聯邦機關都與Fulgent合作，Fulgent還獲得聯邦食品暨藥物管理局（FDA）的認可，也獲得美國病理學會（College of American Pathologists）的推薦，並由加州公衛局認可。Fulgent今年3月還獲得聯邦疾病管制暨預防中心（CDC）的授權，可以對新冠陽性病例做基因體定序。 

LASD全體人員的接種率為53%，洛縣的平均則達81%。維拉紐瓦曾說，如果要貫徹強制接種政策，LASD恐怕將爆發離職潮。代表1850位警察的工會Los Angeles Sheriff's Professional Assn則控告縣府，稱登記制將侵害醫療與個資安全。

洛縣 FBI DNA

上一則

入室搶劫？著名音樂人妻子 比佛利山家中中彈亡

下一則

迎戰Omicron 紐森：加州不會封城

延伸閱讀

洛杉磯縣警長拒用華資公司新冠快篩 FBI稱受控中國政府

洛杉磯縣警長拒用華資公司新冠快篩 FBI稱受控中國政府
疫情趨緩 洛大眾運輸犯罪率上升

疫情趨緩 洛大眾運輸犯罪率上升
竊賊盯上貨運列車 數千包裹變空箱 棄置鐵道邊

竊賊盯上貨運列車 數千包裹變空箱 棄置鐵道邊
柯比遺孀告洛杉磯縣警 警長：指示「處理照片」非滅證

柯比遺孀告洛杉磯縣警 警長：指示「處理照片」非滅證
洛城新語／不打針不執法 洛警長違職守

洛城新語／不打針不執法 洛警長違職守
洛縣警長批縣委：決策獨斷削弱警力

洛縣警長批縣委：決策獨斷削弱警力

熱門新聞

洛杉磯Canoga 公園區的Nordstrom商場遭團夥打劫，警察和保安勘查現場。（ABC7）

洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧

2021-11-25 15:41
南北加州這波集體搶劫歪風，華人有可能是最大的受害者。(亞凱迪亞市警局FB)

加州集體搶劫成風 華人首當其衝 洛檢察長賈斯康 被指罪魁禍首

2021-11-25 02:20
美國疫情苦、治安差，洛杉磯華人放棄綠卡帶女兒返鄉。。（unsplash.com）

疫情苦、治安差 華人棄綠卡帶女兒返鄉讀書

2021-11-30 02:19
南海岸購物中心22日晚一家餐廳遭劫匪。(警方提供）

南海岸廣場餐廳 群匪持槍搶食客

2021-11-24 02:19
11月27日凌晨三時，三名嫌疑人破門闖入阿市一家冰淇淋店。（監控視頻截屏）

打砸搶蔓延至南加 阿罕布拉市商家遭洗劫 視頻全都錄

2021-12-01 02:20
在入室搶劫中喪生的Jacqueline Avant，是Clarence Avant的妻子。（美聯社）

著名音樂人妻子在洛縣家中遭入室搶劫中彈身亡

2021-12-01 16:07

超人氣

更多 >
唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款

唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款
全美首例 加州發現Omicron確診病患

全美首例 加州發現Omicron確診病患
愛荷華夫婦中國蜜月時購入 這塊「明朝地毯」拍出779萬

愛荷華夫婦中國蜜月時購入 這塊「明朝地毯」拍出779萬
嚴防Omicron擬新規…所有人來美前一天檢測、自主隔離七天

嚴防Omicron擬新規…所有人來美前一天檢測、自主隔離七天
密州高中校園槍擊 15歲兇嫌面臨4項一級謀殺罪

密州高中校園槍擊 15歲兇嫌面臨4項一級謀殺罪