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南加中國大專院校聯合校友會 4日年會

洛杉磯訊

成立43年的南加州中國大專院校聯合校友會，將於12月4日 (周六) 晚6時30分，於聖蓋博希爾頓酒店盛大舉辦2021年年會，今年主題為 「堅忍抗疫情，凝聚大專心」 ，年會上將進行2021年會長郭文斌及理事長陳蓓蓓，與2022年會長陳啟志及理事長黃敏的換屆交接儀式，並將安排近年大專盃卡拉OK歌唱大賽多位冠軍選手演唱，還有舞蹈及國樂表演，預計將有400多人參加。

會長郭文斌表示，聯合校友會今年在疫情期間，仍然以線上及線下方式舉辦迎新晚會、稅務講座、譴責歧視亞裔美國人記者會、zoom視訊會議進階課程、園藝講座、君子近庖廚烹飪比賽、母親節慶祝大會、青年創業講座、七七抗戰84周年紀念大會、醫療健康講座、秋之旅一日遊、慶祝雙十國慶音樂會、公民選舉與社區安全講座、保齡球聯誼賽、重陽敬老等十多項活動。

在校友殷切期盼下，加上新冠疫苗普遍施打，決定今年恢復舉行年會。不過郭文斌強調，來賓必須量體溫及出示兩劑新冠疫苗接種證明才可入席。年會節目精采， 禮品數量豐富，包括75吋大電視、兩百多個太陽能燈飾，以及超過50個現金紅包及禮卡等。

疫情 疫苗 母親節

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