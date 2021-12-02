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賈寶玉、林黛玉為何不私奔？ 李明新解緣由

洛杉磯訊
洛杉磯華文作家協會感恩節期間舉辦紅樓夢專題講座，受到歡迎。本次講座由作家協會監事長北奧主持，會長黃宗之策劃，《洛城作家》編輯部主辦。 （美國洛杉磯華文作家協會提供）
洛杉磯華文作家協會感恩節期間舉辦紅樓夢專題講座，受到歡迎。本次講座由作家協會監事長北奧主持，會長黃宗之策劃，《洛城作家》編輯部主辦。 （美國洛杉磯華文作家協會提供）

北京曹雪芹紀念館榮譽館長李明新近日在線上活動指出，《紅樓夢》問世近300年熱度不減，西方年輕人常問：為何寶玉、黛玉如此相愛卻不私奔？李明新認爲，《紅樓夢》是現代人了解古代中國、外國人了解中國文化的最好途徑，而在曹雪芹筆下，命運是不能左右的。

本次講座由作家協會監事長北奧主持。（美國洛杉磯華文作家協會提供）
本次講座由作家協會監事長北奧主持。（美國洛杉磯華文作家協會提供）

美國洛杉磯華文作家協會在感恩節期間舉辦文學系列講座第十一講，邀請李明新解讀紅樓夢。她說，命運裡只有可能性，如寶玉、黛玉、秦可卿、賈政，寶玉遊走在邊緣，苦樂之間是極自在的，但又極不自在。對於所有的生命，命運意味著兩種力量，一種是可控，一種是不可控，而生命翻新能力，正是不可控的部分。

北京曹雪芹紀念館榮譽館長李明新解讀《紅樓夢》，受到文友歡迎。（美國洛杉磯華文作家...
北京曹雪芹紀念館榮譽館長李明新解讀《紅樓夢》，受到文友歡迎。（美國洛杉磯華文作家協會提供）

李明新曾任曹雪芹紀念館館長十年，創刊《曹雪芹研究》雜誌，多次組織策畫曹雪芹研究學術研討會。她的演講從天才作家曹雪芹的家世生平，解讀紅樓夢中的美學、哲學和普世價值。

李明新表示，曹雪芹出生在江南，祖輩身份顯赫：江南織造，康熙伴讀，他從小接受家塾教育，祖父留給他十餘萬冊書籍，富貴生活是他人生的底色。雍正六年他跟家人回到北京，16歲在平郡王府家行走，20歲左右開始創作小說，做過侍衛，進過皇家園林，懂得皇家禮儀。乾隆28年（1763年）因貧病無醫而辭世，享年48歲。曹雪芹一生皆苦，上天給了他太多磨難，或許他一生的宿命就是為寫作《紅樓夢》這本書而來。

洛杉磯華文作家協會感恩節期間舉辦紅樓夢專題講座，受到歡迎。本次講座由作家協會監事...
洛杉磯華文作家協會感恩節期間舉辦紅樓夢專題講座，受到歡迎。本次講座由作家協會監事長北奧主持，會長黃宗之策劃，《洛城作家》編輯部主辦。 （美國洛杉磯華文作家協會提供）

這場講座吸引全球120多位華語作家和紅學愛好者旁聽。《王妃系列傳記》作者申美英表示，她從小就會背「好了歌」，一生中受紅樓夢影響極深，每每寫到王妃傳奇故事即將結束時，腦海里便閃現「嘩啦啦大廈傾」的絕句。

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